Graf dňa - Bitcoin (04.11.2024)

Od vrcholu 29. októbra na úrovni 73 600 USD Bitcoin stratil už 6,60 % a od piatkového obchodovania až do víkendu cena klesla zo 71 400 USD až na 67 600 USD v nedeľu v lokálnom koryte. Dnes sa cena znížila o 0,20 % a drží sa na úrovni približne 68 600 USD.

Tento prudký pokles je dôsledkom blížiacich sa volieb v USA a výrazného poklesu stávkových kurzov favorizujúcich Trumpovo víťazstvo. Špekulanti vyberajú zisky, keďže sa blíži konečný termín volieb. V posledných týždňoch sme boli svedkami výrazných ziskov rôznych aktív, ktoré odrážali veľké šance na víťazstvo republikánskeho kandidáta. Stávkové trhy na vrchole ocenili pravdepodobnosť Trumpovho víťazstva na takmer 70 %, čo viedlo aj k rastu akciových indexov, Bitcoinu, dolára a výnosov dlhopisov. Prasknutie tejto malej bubliny sme zažili počas predvolebného víkendu. Keďže do zajtrajších volieb zostáva už len niekoľko hodín, očakáva sa, že volatilita na trhu sa bude len zvyšovať.

Výrazný pokles Bitcoinu cez víkend a výrazný výpredaj dolára na začiatku dnešného dňa sú spôsobené znížením očakávaní Trumpovho víťazstva, hoci sa v zásade nič nezmenilo. Pokles trhu kryptomien môže naznačovať aj podobný výpredaj na začiatku americkej peňažnej seansy neskôr počas dňa. Kryptomenový trh jednoznačne favorizuje víťazstvo republikánov. Volatilita by preto mohla zostať tento týždeň zvýšená. Na druhej strane, z dlhodobého hľadiska by to nemalo mať výraznejší vplyv. Z neutrálneho hľadiska bolo napriek počiatočnej skepse podniknutých mnoho krokov smerom k regulácii tohto trhu vrátane zavedenia produktov BTC a ETF počas prezidentovania Joea Bidena.

Technická analýza naznačuje, že najkritickejšou úrovňou na udržanie zostáva oblasť pod 68 000 USD, ktorú sa podarilo udržať počas víkendu.

Zdroj: xStation 5