Graf dňa - Bitcoin (16.10.2024)

Bitcoin vzrástol na 67 782 USD, čím sa priblížil k svojmu trojmesačnému maximu, keďže záujem inštitúcií o túto kryptomenu dosahuje nové výšky. Táto rally sa zhoduje s rekordnou aktivitou pri futures a ETF na Bitcoin, čo signalizuje rastúce prijatie hlavného prúdu.

Kľúčové udalosti, ktoré ovplyvňujú cenu Bitcoinu:

Otvorený záujem o futures na Bitcoin na burze CME dosiahol rekordnú hodnotu 172 430 BTC (11 USD).6 miliárd USD)

Americké spotové Bitcoin ETF zaznamenali čistý prílev viac ako 1 mld. Za posledné tri obchodné dni

viedol iShares Bitcoin Trust (IBIT) spoločnosti BlackRock s 288 dolármi.84 miliónov denných prílevov

Graf ukazuje jasný vzostupný trend ceny Bitcoinu od začiatku októbra, ktorý sa zhoduje s nárastom kumulatívnych tokov ETF. Táto korelácia naznačuje, že zvýšený inštitucionálny prístup prostredníctvom ETF zohráva významnú úlohu pri riadení cenovej akcie Bitcoinu.

Aktívni a priami účastníci trhu sú hnacou silou rastu futures na CME, ktorí držia 85 623 BTC. Táto úroveň inštitucionálneho zapojenia odráža marec 2024, keď Bitcoin dosiahol svoje predchádzajúce historické maximum. Zvýšenú aktivitu možno pozorovať v období okolo vypršania platnosti novembrových futures, ktoré sa zhoduje s voľbami v USA.

Niektorí analytici naznačujú, že zlepšenie šancí na znovuzvolenie Donalda Trumpa by mohlo vytvoriť priaznivé prostredie pre Bitcoin. Účastníci trhu by však mali sledovať potenciálnu volatilitu v súvislosti s voľbami v USA a akýkoľvek vývoj v oblasti regulácie, ktorý by mohol ovplyvniť zapojenie inštitúcií.

Bitcoin je v súčasnosti len 9 % od svojho historického maxima na úrovni približne 73 800 USD. Udržateľnosť tejto rally bude pravdepodobne závisieť od pokračujúceho prílevu do Bitcoin ETF a na trhy s futures, ako aj od širších makroekonomických faktorov ovplyvňujúcich chuť riskovať.

Keďže Bitcoin sa blíži k svojmu historickému maximu, obchodníci a investori by mali zostať ostražití voči prípadnému vyberaniu ziskov alebo krátkodobým korekciám a zároveň zvážiť dlhodobé dôsledky rastúceho inštitucionálneho prijatia na úlohu Bitcoinu v globálnom finančnom ekosystéme.

Bitcoin (interval D1)

Bitcoin v súčasnosti testuje horné Bollingerovo pásmo, a ak ho úspešne prelomí, cena by mohla znovu otestovať historické maximum 69 900 USD. Podarilo sa jej udržať nad úrovňou 78,6 % Fibonacciho retracementu, ktorá predtým slúžila ako silná rezistencia. Ukazovateľ RSI vykazuje silnú býčiu divergenciu s vyššími maximami a minimami a blíži sa k prepredanej oblasti. Z historického hľadiska, keď sa RSI priblíži k úrovni 70, pôsobí ako kľúčový bod odporu, čo často vedie ku korekcii cien. Ak však RSI vstúpi do prepredaného územia, cenová akcia by sa mohla stať veľmi býčou, ako sme to videli pri minulých rastoch.

MACD tiež signalizuje býčiu divergenciu, čo ďalej posilňuje potenciálny pohyb nahor. Neschopnosť prelomiť úroveň 78,6 % Fibonacciho by mohla pre medvede predstavovať príležitosť na opätovné získanie kontroly.

Zdroj: xStation