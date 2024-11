Graf dňa - Bitcoin (18.11.2024)

Bitcoin dnes získal 2,30 % a dosiahol 91 900 USD. Cez víkend pokračovala pozitívna nálada na trhu kryptomien, ktorú podporili správy o nových nomináciách do politického kabinetu Donalda Trumpa. K oficiálnemu odovzdaniu moci dôjde v januári 2025, ale už teraz vieme, že mnohí členovia novej administratívy zastávajú pro-kryptografické názory.

Počas volebnej kampane spoločnosti zo sektora blockchain jednoznačne podporovali Republikánsku stranu. Celková suma vynaložená na volebné aktivity mohla presiahnuť 130 miliónov dolárov. Po solídnom víťazstve Donalda Trumpa a Republikánskej strany teraz vidíme účinky týchto snáh. Trump je považovaný za prezidenta podporujúceho kryptomeny.

Jedným z hlavných cieľov kryptografického priemyslu je vymenovať predsedu SEC, ktorý bude priaznivo naklonený kryptomenám, a nahradí Garyho Genslera a bude lobovať za regulačné rámce na integráciu kryptomien do finančného systému USA. Vďaka tomu, že 274 pro-kryptografických kandidátov bolo zvolených do Snemovne reprezentantov a 20 do Senátu, kryptografické super PAC účinne posilnili bipartitný vplyv v Kongrese.

Zástupcovia a skupiny z odvetvia aktívne spolupracujú s Trumpovým prechodným tímom na formovaní regulačnej politiky a výbere zamestnancov, pričom sa zasadzujú za potenciálnych kandidátov na post predsedu SEC, ako sú bývalí komisári Dan Gallagher a Paul Atkins.

Medzi hlavné návrhy patria:

Vymenovanie predsedu Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC), ktorý bude priaznivo naklonený kryptomenám, namiesto Garyho Genslera.

Návrh na presun federálneho dohľadu nad reguláciou digitálnych aktív zo SEC na CFTC.

Podpora vytvorenia národnej rezervy pre kryptomeny.

Podpora jasnejších a priaznivejších regulačných rámcov pre odvetvie kryptomien.

Potenciálne vymenovanie úradníka pre politiku v oblasti kryptomien v Bielom dome.

Zvýšená politická a finančná angažovanosť pro-krypto-menových PAC a osobností s cieľom ovplyvniť legislatívu a regulácie.

Bitcoin dnes získal 2,30 % a dosiahol 91 900 USD. Cez víkend sme pozorovali rotáciu kapitálu do väčších projektov z altcoinového trhu. Projekty ako XRP, Cardano a Hedera zaznamenali nárast o 20-30 %.

Zdroj: xStation 5