Graf dňa - BITCOIN (28.11.2024)

Bitcoin ustupuje späť nad 95 000 USD a údaje agentúry Bloomberg z tohto týždňa naznačujú výrazné spomalenie nákupnej aktivity v ETF. Včera sa v nich nahromadilo BTC v hodnote „len“ 91 miliónov USD a za celý tento týždeň bol zaznamenaný čistý odlev približne 300 miliónov USD, zatiaľ čo dlhodobí investori podľa údajov z reťazca Glassnode uskutočňujú stabilné výplaty a odpredávajú zásoby BTC rýchlosťou až 2 miliardy USD denne. Takéto prostredie naznačuje pre potenciálne väčší predajný tlak pri nedostatočnom dopyte a mohlo by signalizovať potenciálnu korekciu cien BTC.

Na druhej strane by však prípadná obrana oblasti okolo 91 000 USD mohla naznačovať ďalší rastový impulz nad úroveň 100 000 USD. Finančnými médiami včera prebehla správa, že predsedom Komisie pre cenné papiere a burzy sa pravdepodobne stane Scott Atkins, bývalý člen SEC. Samotný Atkins bol a je dlhodobo spájaný s odvetvím blockchainu, ale trh tieto správy „neoslavoval“ príliš dlho a cena Bitcoinu sa teraz, po včerajšom odraze, postupne ochladzuje.

Aj to by mohlo naznačovať väčšiu predajnú aktivitu a prevládajúce presvedčenie o vyberaní ziskov po rekordných tohtoročných maximách. Ak sa však pozrieme na rozsah predaja BTC dlhodobými adresami, v súčasnosti predali približne 550 000 BTC, čo je oveľa menší počet ako približne 930 000 predaných na jar tohto roka; čo môže naznačovať, že stále existuje priestor na rast a že je menej pravdepodobné, že sa takzvané „HODLers“ adresy rozlúčia s Bitcoinom pred januárovým prezidentovaním Donalda Trumpa.

Pri pohľade na graf kryptomeny na dennom aj hodinovom intervale vidíme, že úroveň 80 000 USD by sa mohla ukázať ako kľúčová, a to pri pohľade na 23,6 Fibo retracement celej vzostupnej vlny z roku 2022 a 61,8 Fibo retracement nárastu po Trumpovom víťazstve. Stiahnutie z úrovne 99,5 tis. dolárov na 80 tis. dolárov by bolo tiež v súlade s podobnými korekciami v predchádzajúcich cykloch Bitcoinu.

