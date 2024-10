Graf dňa - Bitcoin (29.10.2024)

Kľúčové štatistiky trhu:

Otvorený záujem o futures na Bitcoin na CME dosiahol rekordnú hodnotu 171 939 BTC (12,2 miliardy USD)

Americké spotové ETF na Bitcoin zaznamenali za posledné tri obchodné dni čistý prílev viac ako 1 mld.

Na čele bol iShares Bitcoin Trust (IBIT) spoločnosti BlackRock s denným prílevom 315,2 mil.

Bitcoin naďalej vykazuje pozoruhodnú silu, keď dosahuje 71 000 USD a blíži sa k historickému maximu 73 700 USD, a to vďaka nebývalému záujmu inštitúcií a rastúcemu optimizmu na trhu. Prudký nárast ceny prichádza uprostred dokonalej búrky pozitívnych katalyzátorov vrátane rekordnej aktivity ETF a rastúcich politických špekulácií okolo nadchádzajúcich volieb v USA.

Inštitucionálne prostredie sa dramaticky zmenilo, pričom spotové ETF na Bitcoin so sídlom v USA naďalej priťahujú značný kapitál. IBIT spoločnosti BlackRock je na čele, čo dokazuje rastúci apetít tradičných finančných inštitúcií. Tento trvalý nákupný tlak vytvoril silný základ pre rast ceny, zatiaľ čo trh s derivátmi vykazuje rastúcu dôveru prostredníctvom rastúceho otvoreného záujmu CME.

Náladu na trhu výrazne ovplyvnili nadchádzajúce voľby v USA, pričom predikčné trhy ukazujú vysoké šance na výsledok priaznivý pre kryptografiu. Toto politické pozadie v kombinácii s technickou silou a inštitucionálnou podporou vytvorilo na trhu silný rastový impulz.

Širší trh s kryptomenami vykazuje dobrú kondíciu, pričom celková trhová kapitalizácia výrazne rastie. Objemy obchodovania sa zdvojnásobili, čo naznačuje zvýšenú účasť v retailovom aj inštitucionálnom segmente. Sektor meme coinov na čele s Dogecoinom vykazuje mimoriadnu silu, čo pravdepodobne odráža zvýšenú ochotu účastníkov trhu riskovať.

Dlhodobý výhľad spoločnosti VanEck zostáva výrazne býčí, pričom projekcie naznačujú, že Bitcoin by mohol do roku 2050 dosiahnuť hodnotu 2,9 milióna USD, a to na základe potenciálneho prijatia centrálnymi bankami a integrácie do globálnych systémov vyrovnania obchodov. Investori by však mali mať naďalej na pamäti krátkodobé riziká vrátane potenciálneho vyberania ziskov na úrovniach rezistencie a makro faktorov, ako sú politické rozhodnutia Federálneho rezervného systému.

Charakteristickou črtou tejto rally bola jasná inštitucionálna hnacia sila, čo je v kontraste s predchádzajúcimi pohybmi vedenými retailom. Trvalý prílev ETF poskytuje stabilnejší základ pre rast cien, čo potenciálne naznačuje dozrievanie štruktúry trhu, ktorá by mohla podporiť dlhodobejšiu cenovú stabilitu a rast.

Bitcoin (D1 interval)

Bitcoin včera prelomil kľúčové úrovne odporu na júlových a májových maximách 68 762 USD a 69 651,6 USD a teraz sa blíži k júnovému maximu 71 065 USD. Aktuálne sa nachádza na úrovni 4 % od svojho historického maxima a drží sa v blízkosti týždenného maxima na úrovni 69 651,6 USD. RSI naznačuje priestor pre ďalšie zisky, čo podporuje nedávna býčia divergencia MACD. Okrem toho sa v nedeľu potvrdil zlatý kríž, keď 50-dňová SMA prešla nad 200-dňovú SMA.

Zdroj: xStation