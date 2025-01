Graf dňa - Bitcoin (30.01.2025)

Bitcoin pokračuje v pôsobivom raste a obchoduje sa na úrovni 104 966 USD, čo predstavuje 2,7 % nárast za posledných 24 hodín napriek tomu, že Federálny rezervný systém zachováva svoj jastrabí postoj. Odolnosť kryptomeny tvárou v tvár prísnej menovej politike poukazuje na meniacu sa dynamiku na trhoch s digitálnymi aktívami, najmä v rámci politiky Trumpovej administratívy, ktorá je naklonená kryptomenám, a to napriek negatívnemu prílevu do ETF v tomto týždni.

Inštitucionálna integrácia

Trh s kryptomenami zaznamenáva bezprecedentné inštitucionálne prijatie, pričom integrácia digitálnych aktív do investičného portálu Old Glory Bank predstavuje najnovšiu mainstreamovú finančnú inštitúciu, ktorá prijala kryptomeny. Rozhodnutie banky poistenej FDIC akceptovať Bitcoin na nákup akcií signalizuje rastúcu dôveru v kryptomeny ako legitímny finančný nástroj.

Potenciálne prijatie centrálnou bankou

Česká národná banka (ČNB) sa chystá ako prvá centrálna banka v Európe pridať Bitcoin do svojich rezerv. Potenciálne pridelenie až 5 % z jej rezerv v hodnote 140 miliárd eur by predstavovalo významný posun v postoji inštitúcií ku kryptomenám a potenciálne by vytvorilo precedens pre ostatné centrálne banky.

Podnikové pokladničné poukážky

Skoré prijatie nových účtovných pravidiel FASB spoločnosťou Tesla prinieslo väčšiu transparentnosť držby firemných Bitcoinov a odhalilo jej pozíciu 9 720 BTC v hodnote 1,076 miliardy USD. Zvýšenie príjmov podľa GAAP o 600 miliónov USD z jej digitálnych podielov poukazuje na potenciálny vplyv investícií do kryptomien na podnikové súvahy.

Politické prostredie

Najnovšie rozhodnutie Fedu udržať úrokové sadzby na úrovni 4,25 % až 4,5 % spočiatku spôsobilo určitú volatilitu, ale rýchle zotavenie Bitcoinu dokazuje jeho rastúcu nezávislosť od tradičných trhových síl. Odvážne komentáre predsedu Fedu Powella o regulácii kryptomien, v ktorých naznačil, že banky môžu slúžiť kryptozákazníkom pri správnom riadení rizík, poskytli trhu ďalšiu podporu.

Bitcoin (interval D1)

Bitcoin sa obchoduje nad úrovňou 78,6 % Fibonacciho retracementu. Prvá rezistencia je stanovená na úrovni 105 884 USD, čo je minulotýždňové maximum, pričom cieľom býkov je pohyb nad túto úroveň. Ak sa to podarí, v hre je opätovné otestovanie historického maxima. Medvede sa naopak pokúsia o prelomenie pod úroveň 78,6 % Fibonacciho retracementu s cieľom dosiahnuť 101 929 USD. RSI vykazuje známky býčej divergencie, zatiaľ čo MACD sa sprísňuje s potenciálnym býčím crossoverom. ADX je tiež na ceste k opätovnému získaniu býčieho impulzu. Zdroj: xStation