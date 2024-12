Graf dňa - CHN.cash (13.12.2024)

Čínske akcie čelia rastúcemu tlaku, keďže najnovšie ekonomické sľuby Pekingu nenapĺňajú očakávania trhu, zatiaľ čo hrozba obnovenia obchodného napätia v USA vrhá tieň na výhľad do roku 2025. Zmena politiky smerom k rastu založenému na spotrebe a voľnejšia menová politika zatiaľ investorov nepresvedčila, pričom výnosy dlhopisov dosiahli historické minimá v dôsledku pretrvávajúcich obáv z deflácie.



Kľúčové trhové štatistiky:

Výnosy 10-ročných čínskych dlhopisov dosiahli rekordné minimum 1,77 %, čo predstavuje pokles o 5 bázických bodov

Očakáva sa, že jüan v roku 2025 oslabí na 7,37 až 7,50 za dolár

Predpokladá sa, že cieľový fiškálny deficit sa zvýši na 4 - 4,5 % HDP.

CHN.cash klesol, keď trhy vstrebávali výsledok čínskej ústrednej hospodárskej pracovnej konferencie (Central Economic Work Conference - CEWC), ktorá uprednostnila rast spotreby, ale zastavila sa pred poskytnutím agresívneho stimulačného balíka, ktorý mnohí investori očakávali. Hoci predstavitelia prisľúbili podporiť domáci dopyt a signalizovali vyššie verejné výdavky, nedostatok konkrétnych opatrení vyvolal na trhoch pochybnosti o odhodlaní Pekingu uskutočniť zmysluplné reformy.

Výnosy 10-ročných dlhopisov. Zdroj: Bloomberg

Zmena politiky vs. trhová realita

Obzvlášť znepokojivý obraz vytvárajú trhy s dlhopismi, na ktorých výnosy 10-ročných dlhopisov prvýkrát v histórii klesli pod 1,8 %. Tento pretrvávajúci pokles výnosov napriek prísľubom zvýšených fiškálnych výdavkov naznačuje hlboko zakorenené obavy o trajektóriu rastu Číny a riziká deflácie.

Dôraz, ktorý konferencia kladie na „intenzívne zvyšovanie spotreby“, je len druhým prípadom za posledných desať rokov, keď sa domáci dopyt stal najvyššou prioritou, čo odráža rastúce povedomie o štrukturálnych nerovnováhach ekonomiky. Analytici však zostávajú skeptickí, pokiaľ ide o realizáciu, pričom Macquarie Group poznamenáva, že priame stimuly pre spotrebiteľov sa zdajú byť nepravdepodobné.

Obchodné napätie a menová stratégia

Pri pohľade do budúcnosti sa nad čínskymi aktívami vznáša strašidlo obnoveného obchodného napätia v USA. Správy naznačujú, že Peking môže v roku 2025 povoliť oslabenie jüanu ako nárazník proti potenciálnym Trumpovým clám vrátane hroziaceho univerzálneho 10 % cla a 60 % dane na čínsky dovoz. Menoví stratégovia predpokladajú, že jüan by sa mohol znehodnotiť na 7,37 až 7,50 za dolár, čo by predstavovalo výraznú zmenu v tradične prísnom riadení výmenného kurzu Číny.

CHN.cash (D1 interval)

Index HSCEI reprezentovaný indexom CHN.cash sa obchoduje medzi úrovňami 23,6 % a 38,2 % Fibonacciho retracementu. V závislosti od smeru budúcej cenovej akcie je 50-dňová SMA umiestnená tak, aby pôsobila buď ako podpora, alebo ako odpor.

Pre medvede je kľúčovým cieľom pohyb smerom k minimám z konca novembra, po ktorom by mohlo nasledovať opätovné otestovanie 200-dňovej SMA na úrovni 6 485. Na druhej strane, cieľom býkov bude prelomiť úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu a zamerať sa na maximá zo začiatku decembra.

Ukazovateľ RSI sa konsoliduje v neutrálnej zóne, čo naznačuje nedostatok silnej hybnosti, zatiaľ čo MACD sa sprísňuje, čo signalizuje potenciál pre prielom v oboch smeroch. Tieto technické ukazovatele naznačujú kľúčový moment pre index.