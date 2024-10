Graf dňa - CHN.cash (26.09.2024)

Čínske indexy posilňujú až o 5,00 % v reakcii na potenciálne rekordné balíky pomoci, o ktorých uvažuje vláda. Čínsky trh podporuje aj zlepšená nálada v Európe a USA, ktorú podporujú klesajúce ceny ropy a optimistické prognózy spoločnosti Micron (MU.US).

Balík pomoci podporuje ceny akcií

Čína zvažuje významnú kapitálovú injekciu až do výšky 1 bilióna jüanov (142 miliárd USD) do svojich najväčších štátnych bánk, aby posilnila ich schopnosť podporovať hospodárstvo, ktoré zápasí s problémami. Financovanie, predovšetkým z predaja špeciálnych štátnych dlhopisov, predstavuje prvú kapitálovú injekciu takéhoto rozsahu od globálnej finančnej krízy v roku 2008. Tento krok nasleduje po nedávnom rozsiahlom znížení hypotekárnych a kľúčových úrokových sadzieb zameranom na oživenie hospodárstva. Napriek tomu, že banky ako ICBC a Bank of China majú úroveň kapitálu vyššiu, než vyžadujú regulačné predpisy, čelia rekordne nízkym ziskovým maržiam a rastúcim nedobytným pohľadávkam, a preto je táto podpora kľúčová.

Očakáva sa, že táto kapitálová injekcia pomôže bankám zvládať zvýšené úverové riziká, keďže regulačné orgány na ne tlačia, aby ponúkali lacnejšie úvery vysoko rizikovým dlžníkom vrátane developerov a finančných nástrojov miestnej samosprávy. Snaha o vyššiu výplatu dividend na podporu akciového trhu ešte viac zaťažila kapitálové rezervy týchto systémovo dôležitých bánk, ktorých zisky v prvom polroku vzrástli len o 0,4 %. Priemerná čistá úroková marža čínskych komerčných bánk klesla na rekordne nízku úroveň 1,54 %, čo ohrozuje ich ziskovosť.

CHN.cash (D1 interval)

Index prekonáva hranicu 7000 bodov, čím sa celkový septembrový zisk zvýšil na viac ako 20 %. Po vytvorení pevných úrovní podpory na úrovni 5000 a 5800 bodov index HSCEI (CHN.cash) ukončuje viac ako 3-ročný klesajúci trend, ktorý sa začal začiatkom roka 2021. Po vymanení sa zo súčasných úrovní by ďalším cieľom pre pohyb smerom nahor mohla byť oblasť tesne pod 7800 bodmi.

Zdroj: xStation 5