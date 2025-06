Graf dňa - EURUSD (06.06.2025)

Vzhľadom na dnešné plánované makroekonomické zverejnenia zo Spojených štátov sa pozornosť devízového trhu bude plne sústreďovať na správu Non-Farm Payrolls (NFP) o 14:30 hod. Preto môžeme očakávať zvýšenú volatilitu na páre EURUSD, najmä ak údaje z trhu práce prekvapia jedným alebo druhým smerom. Správa slabšia, než sa očakávalo, by mohla vyvolať zisky páru, najmä vzhľadom na to, že revízia HDP eurozóny aj údaje o maloobchodných tržbách prekvapili smerom nahor.

Na druhej strane, silná správa NFP by mohla posilniť utorkové údaje JOLTS a signalizovať, že napriek slabším údajom ADP zostáva americká ekonomika dostatočne odolná na to, aby Federálny rezervný systém neriskoval zníženie sadzieb pred štvrtým štvrťrokom 2025. Takýto scenár by v kombinácii s pokračujúcou silou americkej ekonomiky mohol podporiť pohyb páru EURUSD smerom nadol a odraz nedávno vypredaného amerického dolára.

Spojené štáty, zmena Non-Farm Payrolls (NFP) za máj:

Skutočnosť: +126 tis. oproti predchádzajúcim +177 tis.

Súkromný sektor: súkromný sektor: +120 tis. oproti predchádzajúcim +167 tis.

Priemyselná výroba: očakávania -5K oproti predchádzajúcim +1K

Miera nezamestnanosti: 4,2 %, nezmenená

Priemerný hodinový zárobok: +3,7 % r/r oproti predchádzajúcim +3,8 %; +0,3 % m/m oproti predchádzajúcim +0,2 %.

EURUSD (graf D1)

V prípade medvedieho scenára pre EURUSD by mohla formácia dvojitého vrcholu poskytnúť medveďom dostatočný impulz na to, aby cenu zatlačili späť k 50-periodovému EMA (oranžová čiara) okolo úrovne 1,13. Kľúčová zóna rezistencie sa v súčasnosti nachádza medzi úrovňami 1,145 a 1,15.

Zdroj: xStation5