Graf dňa - EURUSD (27.02.2025)

Donald Trump včera oznámil, že plánuje zaviesť 25 % clo na Európu, pričom sa očakáva, že clo sa bude vzťahovať aj na automobily dovážané z Európy do Spojených štátov. Reakcia páru EUR/USD na obnovenie týchto „hrozieb“ sa však zdá byť pomerne tlmená, keďže pár klesol z úrovne približne 1,052 na 1,047. Zisky páru v poslednom období podporili zmiešané údaje z americkej ekonomiky, kde inflačné očakávania (ako aj samotná inflácia) rastú - zdá sa však, že ekonomika zaznamenáva aspoň dočasné spomalenie.

To sa prejavilo v najnovších údajoch o spotrebiteľskom sentimente od Conference Board, slabšom indexe PMI v službách , neuspokojivých údajoch o maloobchodných tržbách a opatrných prognózach niektorých amerických spoločností (napríklad Walmart), ktoré sa dlhodobo považujú za barometer zdravia spotrebiteľov. V dôsledku toho vidíme, že vyhliadky na očakávané (aj keď stále neisté) hospodárske oživenie v Európe - potenciálne podporované väčšou flexibilitou uvoľňovania menovej politiky ECB (kde sa zdá byť inflácia pod lepšou kontrolou) - aspoň dočasne kompenzujú rozdiely vo výnosoch dlhopisov a štrukturálne problémy, ktorým čelí európska ekonomika.

V prípade scenára, keď sa spotrebiteľská nálada v USA ďalej oslabí a kľúčové ekonomické údaje nebudú dosahovať dobré výsledky, by trh mohol začať interpretovať vyššie hodnoty inflácie ako negatívne pre dolár. Silnejšie cenové tlaky by mohli Federálnemu rezervnému systému zviazať ruky, čo by obmedzilo jeho schopnosť znížiť sadzby s cieľom zmierniť podmienky na trhu práce alebo stimulovať ekonomiku. Pre posilnenie eura bude kľúčový globálny sentiment - najmä chuť riskovať a prílev investícií na rozvíjajúce sa trhy (emerging markets - EM)- spolu s lepšou kontrolou inflácie v porovnaní so Spojenými štátmi. Takýto scenár by ECB poskytol väčší priestor na uvoľnenie menovej politiky a potenciálne hospodárske stimuly.

EUR/USD Graf (D1)

Pri pohľade na klesajúci impulz EUR/USD vidíme, že pár sa odrazil po otestovaní oblasti 1,02, ktorá sa zhoduje s 61,8 % Fibonacciho retracementom celej vzostupnej vlny z roku 2022. Pár sa tiež pokúša udržať nad úrovňou EMA50 (oranžová čiara). Aspoň nateraz sa riziko testovania parity znížilo, a investori upravili svoje pozície.

Zdroj: xStation5

