Graf dňa - GBPUSD (17.01.2025)

Sterling čelí opätovnému tlaku, keďže neuspokojivé údaje o maloobchodných tržbách v Spojenom kráľovstve posilňujú obavy z hospodárskej stagnácie, čo vyvoláva zvýšené špekulácie o skoršom znížení sadzieb Bank of England v súvislosti s príznakmi pretrvávajúcej hospodárskej slabosti. Libra počas dnešnej obchodnej seansy klesla na 1,2166 USD, čo predstavuje výrazný pokles o 0,6 %, keďže účastníci trhu spracúvajú dôsledky najnovších hospodárskych údajov.

Kľúčové trhové štatistiky

Britská libra zaznamenala výraznú volatilitu a počas dnešnej obchodnej seansy sa obchodovala v pásme od 1,2166 do 1,2250 USD. Očakávania trhu sa upevnili okolo troch potenciálnych znížení úrokových sadzieb Bank of England o 25 bázických bodov v tomto roku, zatiaľ čo maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve zaznamenali v decembri výrazný pokles. Výnosy dvojročných zlatých dlhopisov sa tiež posunuli nižšie a v súčasnosti sa obchodujú pod otváracou úrovňou na rok 2025, čo odráža rastúce ekonomické obavy.

Vplyv na maloobchodný predaj

Decembrové údaje o maloobchodných tržbách odhalili znepokojujúci obraz spotrebiteľských výdavkov v Spojenom kráľovstve, pričom obzvlášť slabý bol sektor potravín, kde tržby klesli na najnižšiu úroveň od roku 2013. Širšie maloobchodné prostredie vykázalo značné napätie, pričom celkový objem maloobchodných tržieb sa vo štvrtom štvrťroku znížil o 0,8 %. Táto neočakávaná slabosť počas tradične silného dovolenkového obdobia účastníkov trhu obzvlášť znepokojila, keďže naznačuje základnú krehkosť spotrebiteľskej dôvery napriek nedávnemu zmierneniu inflačných tlakov.

Výhľad politiky BOE

Očakávania menovej politiky Bank of England sa po zverejnení slabých maloobchodných údajov výrazne zmenili. Účastníci trhu teraz aktívne oceňujú tri štvrťbodové zníženia sadzieb na rok 2025, pričom celkové očakávania zníženia sadzieb za rok dosiahli 66,7 bázického bodu. Rastúce obavy z hospodárskej stagnácie viedli k zrýchleniu očakávaní zníženia sadzieb, pričom mnohí pozorovatelia trhu teraz predpokladajú, že centrálna banka bude možno musieť začať cyklus uvoľňovania skôr, ako sa pôvodne predpokladalo.

Implicitné zníženie sadzieb v Spojenom kráľovstve. Zdroj: Bloomberg

Pozícia na trhu a rizikové faktory

Nedávna analýza spoločnosti Morgan Stanley naznačuje potenciálne oslabenie amerického dolára, hoci libra šterlingov čelí významným domácim problémom, ktoré by mohli obmedziť akékoľvek zisky zo širokého oslabenia dolára. Inštitucionálni investori zvýšili svoje krátke pozície v šterlingoch, zatiaľ čo údaje z prieskumu naznačujú rozšírené očakávania poklesu páru GBP/USD do júna 2025 na úroveň 1,15 až 1,20 USD. Na trhu opcií bol zaznamenaný rastúci dopyt po ochrane proti poklesu, čo odráža zvýšené obavy o vyhliadky šterlingov. Stabilita britského trhu so zlatými dlhopismi zostáva kľúčovým faktorom, ktorý by mohol ovplyvniť výkonnosť libry šterlingov v nasledujúcich mesiacoch.

GBPUSD (D1 Interval)

Kurz GBPUSD sa blíži k úrovniam, ktoré boli naposledy zaznamenané koncom októbra, čo následne viedlo k odrazu a posilneniu libry šterlingov. Medvede sa pravdepodobne pokúsia o prelomenie pod zónu podpory medzi 1,2139 a 1,2108. Naopak býci sa zamerajú na aprílové minimum na úrovni 1,235, ktoré slúži ako prvá rezistencia. Ukazovateľ RSI prelomil svoju býčiu divergenciu a blíži sa k prepredanej zóne, čo potenciálne signalizuje pokračujúci medvedí tlak, podobný jeho konsolidačnej fáze pozorovanej v polovici septembra. MACD je medzitým na pokraji býčieho crossoveru, ale zostáva v negatívnom teritóriu, čo naznačuje opatrnosť pri akomkoľvek vzostupnom impulze. Zdroj: xStation