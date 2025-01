Graf dňa - NATGAS (31.12.2024)

Futures na zemný plyn zažívajú zvýšenú volatilitu, keďže predpovede počasia signalizujú výrazný posun k nižším teplotám, čo spôsobuje výrazné cenové pohyby v súvislosti s obavami o dodávky a meniacimi sa obchodnými pozíciami. Po včerajšej pôsobivej rally je dnes cena o niečo nižšia.

Kľúčové trhové štatistiky:

Aktuálna cena: 3,82 USD (-3 %)

Najvyššia hodnota počas seansy: 4,201 USD (52-týždňové maximum)

Predchádzajúca seansa: +15%

Výkonnosť od začiatku roka: +58%

Dynamika počasia

Aktualizované predpovede spoločností The Weather Co. a Atmospheric G2 predpokladajú v januári podpriemerné teploty na východe Spojených štátov od Floridy po Maine. Vrchol chladného obdobia sa očakáva v polovici mesiaca, pričom AccuWeather varuje pred možným „značným snežením a poľadovicou“. Znamená to výrazný odklon od relatívne mierneho priebehu jesene a začiatku zimy.

Meteorológovia očakávajú výrazné ochladenie na východnom pobreží s pravdepodobnosťou takmer 95 %. Očakáva sa, že tieto teploty pod normálom budú pretrvávať minimálne do polovice februára. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Riziká súvisiace s ponukou a výrobou

Odvetvoví analytici, vrátane Johna Kilduffa zo spoločnosti Again Capital, varujú pred možným „zamrznutím“, ktoré by mohlo narušiť tok ťažby zemného plynu, najmä v regióne Marcellus Shale. Táto hrozba prichádza v čase, keď sa úroveň skladovania normalizovala na úroveň len 5 % nad päťročným priemerom, čo je výrazne menej ako 40 % prebytok zaznamenaný minulú zimu.

Obchodovanie a nálada na trhu

Fondy algoritmického obchodovania sa posunuli z rovných do čistých dlhých pozícií, čo odráža rastúci býčí sentiment. Nedávny nárast februárového kontraktu znamenal najväčší denný prírastok od jeho vzniku v roku 2012, čo poukazuje na citlivosť trhu na očakávania dopytu ovplyvnené počasím.

Výhľad vývozu LNG

Ďalší tlak na dopyt vyplýva z rozširovania vývozných kapacít LNG, keďže zariadenia Cheniere Energy v Corpus Christi a Venture Global v Plaquemines rozbiehajú prevádzku. K tomu dochádza v čase, keď globálny vývoz LNG zaznamenal najpomalší rast od roku 2015, čo môže podporiť ceny v napätých trhových podmienkach.

NATGAS (Interval D1)

Cena komodity sa v súčasnosti obchoduje nad úrovňou 61,8 % Fibonacciho retracementu. Index RSI sa po priblížení k prekúpeným úrovniam ochladzuje, čo je vzorec, ktorý v minulosti predchádzal potenciálnym pohybom smerom nahor. MACD naznačuje silnú býčiu divergenciu, čo posilňuje možnosť pokračovania býčieho impulzu.

Tridsaťdňový EMA sa nachádza nad úrovňou 23,6 % Fibonacciho retracementu, čo býkom ponúka silnú zónu podpory. Pre medvede by táto úroveň mohla pôsobiť ako významný cieľ a v prípade jej prelomenia signalizovať potenciálny posun. Zdroj: xStation