Graf dňa - NZDUSD (09.10.2024)

Výbor pre menovú politiku znížil OCR o 50 bázických bodov z 5,25 % na 4,75 %.

Výbor je presvedčený, že inflácia sa približuje k dvojpercentnému cieľu, pričom prieskumy medzi podnikateľmi ukazujú, že menej firiem plánuje zvyšovať ceny

Výbor sa domnieva, že hospodárske prostredie podporuje ďalšie uvoľňovanie menovej politiky, a zhodol sa na tom, že zníženie o 50 bázických bodov je vhodné na udržanie stability a riešenie slabého hospodárskeho rastu

Pred oznámením rozhodnutia trh odhadoval takmer 80 % pravdepodobnosť dvojnásobného zníženia sadzieb. Trh plne počítal so znížením sadzieb o 25 bázických bodov. Reakciu trhu spolu s prudkým výpredajom novozélandského dolára (NZD) viac ovplyvnila komunikácia zo strany Reserve Bank of New Zealand. Centrálna banka zdôraznila, že menová politika zostáva reštriktívna, čím signalizovala, že ďalšie znižovanie sadzieb je pravdepodobné.

V súčasnosti trh očakáva ďalšie zníženie sadzieb o 50 bázických bodov na zasadaní 27. novembra a pokračovanie agresívneho znižovania sadzieb v rozmedzí 25 až 50 bázických bodov na zasadaniach vo februári a apríli. Kľúčové poznatky zo zverejnenia banky po rozhodnutí:

Ročná inflácia spotrebiteľských cien na Novom Zélande sa pohybuje v rámci cieľového rozpätia 1-3 % a očakáva sa, že sa bude približovať k 2 %.

Nižšie dovozné ceny prispeli k dezinflácii a správanie pri stanovovaní cien zodpovedá prostrediu s nízkou infláciou.

Hospodársky rast na Novom Zélande je slabý v dôsledku reštriktívnej menovej politiky, nízkych spotrebiteľských výdavkov, slabých podnikových investícií a nízkeho rastu produktivity.

Globálny hospodársky rast je pod úrovňou trendu, pričom sa očakáva ďalšie spomalenie výhľadu USA a Číny.

podmienky zamestnanosti sa zmierňujú, pričom klesá počet obsadených pracovných miest a inzerovaných voľných pracovných miest.

Hoci veľkoobchodné a bankové úrokové sadzby klesli, finančné podmienky zostávajú reštriktívne a dopyt po úveroch je nízky.

Geopolitické napätie, ako napríklad konflikt na Blízkom východe, predstavuje riziko pre globálnu hospodársku. aktivitu, najmä prostredníctvom potenciálneho rastu cien ropy a sprísnenia finančných podmienok.

Neistota spojená s voľbami v USA a hospodárskou politikou Číny tiež rozširuje riziká poklesu.

NZDUSD (D1 interval)

Menový pár NZDUSD po tomto rozhodnutí výrazne klesol, pričom sa prepadol o približne 0,90 % na úroveň 0,60800. Voči ostatným menám krajín G10 sa dnes novozélandský dolár znížil o 0,7 % na 1,0 %.