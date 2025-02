Graf dňa - NZDUSD (19.02.2025)

Novozélandský dolár najprv oslabil a dnes sa voči americkému doláru zotavil, keďže Novozélandská rezervná banka (RBNZ) už tretíkrát po sebe znížila sadzby o 50 bázických bodov, pričom naznačila, že v budúcnosti bude znižovať sadzby miernejším tempom. Pár NZDUSD sa v súčasnosti obchoduje na úrovni 0,5720, pričom investori analyzujú budúce usmernenie centrálnej banky v podmienkach rýchlo sa vyvíjajúcej globálnej dynamiky.

Prechod na mierne znižovanie sadzieb

V rámci najnovších politických opatrení RBNZ znížila svoju oficiálnu peňažnú sadzbu (Official Cash Rate - OCR) zo 4,25 % na 3,75 %, čím si udržala pozíciu jednej z najagresívnejších centrálnych bánk v oblasti znižovania sadzieb. Guvernér Adrian Orr naznačil prechod k menším 25-bodovým zníženiam v apríli a máji, čo naznačuje viac kalibrovaný prístup, keďže banka sa snaží vyvážiť hospodárske oživenie s riadením inflácie. Tento posun v stratégii prichádza v čase, keď centrálna banka vyjadruje rastúcu dôveru vo svoju schopnosť riadiť cenové tlaky a zároveň podporovať rast.

CPI vs. sadzby. Zdroj: Bloomberg L.P.

Dynamika inflácie a cenové tlaky

Výhľad inflácie predstavuje zložitý obraz, pričom aktualizované prognózy RBNZ ukazujú potenciálne opätovné zrýchlenie na 2,7 % ešte v tomto roku. Túto prognózu ovplyvňuje viacero faktorov vrátane vplyvu pohybu výmenných kurzov, rastúcich cien pohonných hmôt a neistoty súvisiacej s účinkami obchodnej politiky USA. Centrálna banka poznamenala, že krátkodobé cenové tlaky môžu zostať volatilné v dôsledku pôsobenia týchto rôznych vplyvov.

Globálny kontext a neistota v oblasti obchodu

Globálny kontext zostáva mimoriadne náročný, pričom trhy sa vyrovnávajú so znovuzvolením Donalda Trumpa a obnovenými colnými hrozbami, ktoré zvýšili obavy o medzinárodné obchodné toky. Očakávania hospodárskeho rastu v celosvetovom meradle zostávajú utlmené, zatiaľ čo rastúca geoekonomická fragmentácia pridáva do výhľadu ďalšiu vrstvu zložitosti. Politická situácia medzi hlavnými centrálnymi bankami sa naďalej líši, pričom Reserve Bank of Australia na rozdiel od pokročilejšej cesty RBNZ len začína svoj cyklus uvoľňovania.

Výhľad do budúcnosti a hospodárske oživenie

Pokiaľ ide o ďalší vývoj, RBNZ predpokladá, že do konca roka klesne OCR na približne 3 %, čo je agresívnejšie zníženie, než sa uvádzalo predtým. Hoci sa v roku 2025 očakáva hospodárske oživenie, na pohyb meny bude mať vplyv niekoľko kľúčových faktorov vrátane nadchádzajúcich údajov o domácom HDP, vývoja globálnej obchodnej politiky, investičných rozhodnutí podnikov a výkonnosti vývozného sektora. Očakáva sa, že trh práce bude v druhej polovici roka 2025 vykazovať známky zlepšenia, čo by mohlo poskytnúť dodatočnú podporu pre menu.

NZDUSD (interval D1)

Pár NZDUSD sa obchoduje na svojom januárovom maxime 0,57224. Na pokračovanie rastového impulzu by sa mala opätovne otestovať 100-dňová SMA. Ak sa to podarí, do hry by mohlo vstúpiť rozpätie 0,5831 - 0,5912. Na druhej strane 50-dňová SMA na úrovni 0,56427 v súčasnosti pôsobí ako support. RSI vykazuje býčiu divergenciu s vyššími maximami, zatiaľ čo MACD sa naďalej rozširuje.