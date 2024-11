Graf dňa - NZDUSD (27.11.2024)

Novozélandská rezervná banka (RBNZ) dnes znížila úrokové sadzby o 50 bázických bodov na 4,25 %. Toto rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami ekonómov. Napriek tomu novozélandský dolár (NZD) od tohto rozhodnutia výrazne posilnil a v súčasnosti je najsilnejšou menou skupiny G10.

Reakcia trhu je v príkrom rozpore s relatívne holubičím postojom RBNZ. Pred oznámením trh ocenil takmer 30 % šancu na trojnásobné zníženie sadzieb, teda 75 bázických bodov. To mohlo spôsobiť určité prekvapenie a prispieť k posilneniu NZD. Na druhej strane, väčšina ekonómov a prognóz RBNZ sa zhodovala so zverejneným rozhodnutím. Z tohto dôvodu bol scenár výraznejšieho uvoľnenia len trhovou špekuláciou. V súčasnosti trh oceňuje 71 % šancu dvojitého zníženia na najbližšom zasadaní RBNZ 19. februára, pričom pred dnešným rozhodnutím to bolo takmer 65 %. Do mája 2025 sa implikovaná úroveň úrokových sadzieb výrazne nezmenila a zostáva na úrovni približne 3,40 %.

Ďalšou informáciou, ktorú trh mohol vnímať ako mierne jastrabiu, bol komentár guvernéra Adriana Orra počas tlačovej konferencie. Orr poznamenal, že očakáva väčšiu volatilitu cien z geopolitických dôvodov, čím nepriamo narážal na obchodnú politiku Donalda Trumpa.

Zhrnutie rozhodnutia RBNZ:

Celková a jadrová inflácia sa pohybujú blízko stredu cieľového pásma 1-3 %; inflačné očakávania sú vyrovnané.

Hospodársky rast je pod úrovňou potenciálu, so značnými nevyužitými kapacitami a slabým rastom zamestnanosti.

Ďalšie zníženie OCR je pravdepodobné začiatkom februára budúceho roka, ak podmienky zostanú priaznivé.

Hlavné ekonomiky (USA, Čína, Európa) vykazujú tlmený rast s pretrvávajúcimi geopolitickými rizikami.

Banková rada nevidí rozpor medzi dosahovaním inflačných cieľov a udržiavaním finančnej stability.

Očakáva sa, že v roku 2025 dôjde k oživeniu rastu v dôsledku nižších úrokových sadzieb, tempo však zostáva neisté.