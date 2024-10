Graf dňa - OIL (11.10.2024)

Ropa bola v posledných týždňoch v centre pozornosti trhov a zdá sa, že je na najlepšej ceste uzavrieť ďalší, už druhý rastový týždeň v blízkosti 79 USD za barel ropy Brent (OIL). Izraelský vojnový kabinet pod vedením Netanjahua včera rokoval o vojenskej reakcii na Irán. K odpovedi stále nedošlo, ale z Blízkeho východu neustále prichádzajú ďalšie informácie, ktoré ukazujú priebeh bojov v Libanone, pričom Teherán sa opäť zapojil do komentovania.

Zdá sa, že americká strana môže byť postojom Izraela do istej miery prekvapená, a nedávne správy v tlači naznačili, že prezident Biden a jeho poradcovia boli prekvapení navrhovaným plánom eskalačného útoku, ktorý Izrael pravdepodobne (aj keď v bližšie nešpecifikovanom čase) plánuje uskutočniť a zasiahnuť iránsku kritickú infraštruktúru. Naznačila to aj televízia Al-Arabíja.

Včerajší raketový útok na pozície mierových síl OSN v Libanone vyvolal ďalšie kontroverzie, po ktorých Biely dom verejne tlmočil, že bude očakávať vysvetlenie. Libanon tiež oznámil, že presúva časť svojej armády na juh, kde bude odrážať útoky izraelskej armády, a Irán vyzval Jeruzalem, aby prestal bombardovať libanonské obytné budovy

Všetko nasvedčuje tomu, že Netanjahu má v úmysle uskutočniť plán „totálneho víťazstva“ nad Hizballáhom a nechce zastaviť vojenskú operáciu v Libanone, kým sa tento cieľ nedosiahne. Takýto scenár prirodzene znamená zvýšenie napätia v regióne a potenciálne ďalší vojenský krok Iránu, ktorý je pod tlakom „arabského sveta“ znepokojeného situáciou v Libanone.

Agentúra Fitch správne poznamenala, že geopolitické napätie účinne zlepšuje náladu na trhu s ropou a zmierňuje globálne stále pomerne „mäkké“ prostredie dopytu. Zdá sa, že Izrael je odhodlaný pokračovať vo vojenských operáciách v regióne a informoval o útoku na ďalšieho vodcu Hizballáhu, Wafiqa Safu, ktorý bol vážne zranený.

Vzhľadom na blížiace sa americké voľby, v ktorých by Trumpovo víťazstvo mohlo znamenať potenciálne silnejšiu podporu Izraela zo strany Washingtonu, hrozí, že situácia na Blízkom východe sa skutočne vyostrí a nárast napätia oproti súčasnej úrovni by mohol viesť k odrazu ropy nad 80 USD za barel. Takýto scenár bude kľúčový aj pre cyklus znižovania sadzieb v USA, keďže vyššie ceny palív, ktoré Fed v septembri nepredpokladal, by mohli fakticky obmedziť rozsah uvoľňovania menovej politiky v USA na maximálne jedno zníženie v tomto roku.

Graf cien ropy (OIL, interval H1)

Pri pohľade na ropu vidíme potenciálne sa rysujúcu býčiu vlajkovú formáciu, kde kľúčová úroveň rezistencie zostáva nezmenená na úrovni 80 USD za barel. Prípadný silný rastový impulz by mohol otvoriť cestu k 90 USD za barel. Býkom sa podarilo odraziť od podpory na úrovniach 38,2 Fibo a 23,6 Fibo, a to najmä v dôsledku pretrvávajúceho vysokého napätia v regióne Blízkeho východu.

Zdroj: xStation5