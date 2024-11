Graf dňa - OIL (19.11.2024)

Ceny ropy včera vzrástli o viac ako 3 %, pričom ropa Brent sa ustálila na úrovni 73,12 USD a WTI na úrovni 69,16 USD, a to najmä v dôsledku výrazného prerušenia dodávok a eskalujúceho geopolitického napätia. Bezprostredná reakcia trhu prišla po správe o úplnom zastavení ťažby na nórskom ložisku Johan Sverdrup, najväčšom západoeurópskom ropnom poli produkujúcom 755 000 barelov denne, v dôsledku výpadku elektrickej energie na pevnine.

K obavám o dodávky sa pridalo aj kazašské pole Tengiz, ktoré prevádzkuje spoločnosť Chevron, a ktoré znížilo ťažbu o 28 - 30 % z dôvodu údržby kotla na odpadové teplo, pričom sa očakáva, že opravy budú trvať do 23. novembra. Tieto kombinované poruchy dočasne vyradili z globálnych dodávok takmer 1 milión barelov denne.

Rafinérie na americkom pobreží Mexického zálivu v súčasnosti pracujú s najvyššou sezónnou mierou za viac ako tri desaťročia a spracúvajú 9,31 milióna barelov denne. Tento prudký nárast činnosti je spôsobený silným dopytom po produktoch z Mexika a Brazílie, pričom vývoz produktov z USA by mal tento mesiac dosiahnuť 2,96 mil. barelov denne, čo predstavuje sedemročné maximum. Silný vývozný dopyt zvýšil rafinérske marže (rozpätie 3-2-1 crack) na najvyššiu úroveň od augusta.

Trh reaguje aj na eskaláciu napätia v rusko-ukrajinskom konflikte, keďže Bidenova administratíva povolila Ukrajine používať zbrane vyrobené v USA na hĺbkové zásahy v Rusku. Tento vývoj vniesol do cien ropy dodatočnú prémiu za geopolitické riziko, najmä po najväčšom ruskom leteckom útoku na Ukrajinu za takmer tri mesiace.

Medzitým sa veľké ropné spoločnosti vrátane BP, Shell a Equinor orientujú späť na tradičné investície do ropy a zemného plynu a v súvislosti s obavami o ziskovosť v oblasti obnoviteľných zdrojov energie obmedzujú svoje plány energetickej transformácie. K tomuto strategickému posunu dochádza napriek prognózam Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), ktorá predpokladá, že do konca desaťročia bude dopyt po rope vrcholiť, a napriek prognózam o potenciálnom prebytku ponuky vo výške 1 milión barelov denne do roku 2025.

Štruktúra trhu s WTI sa pred decembrovým vypršaním kontraktu prvýkrát od februára 2024 posunula do kontanga, čo naznačuje obavy z krátkodobého prebytku ponuky napriek súčasnému prerušeniu dodávok. Tento technický vývoj v kombinácii s rozširujúcim sa spreadom Brent-WTI naznačuje základnú zložitosť trhu, keďže obchodníci vyvažujú okamžité obmedzenia ponuky s dlhodobou neistotou dopytu.

OIL (D1 interval)

Ropa sa obchoduje v blízkosti kľúčovej rezistencie na úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu. RSI vykazuje postupnú býčiu divergenciu, pričom MACD sa sprísňuje smerom k potenciálnemu nákupnému signálu. Cieľom býkov je opätovné otestovanie 50-dňovej SMA na úrovni 74,04 USD, zatiaľ čo medvede sa zameriavajú na septembrové minimá. Zdroj: xStation