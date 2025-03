Graf dňa - OIL.WTI (21.03.2025)

Ceny ropy v piatok mierne klesli, čím si zabezpečili druhý týždeň rastu po sebe, keďže nové sankcie USA voči Iránu a nové plány OPEC+ na zníženie ťažby podporili očakávania týkajúce sa obmedzenej ponuky. Ropa Brent klesla o 0,17 % na 71,59 USD za barel, zatiaľ čo WTI sa znížila o 0,42 % na 68,20 USD, pričom oba benchmarky boli na ceste k najväčšiemu týždňovému nárastu od začiatku januára 2025.

USA stupňujú sankcie voči Iránu

V rámci významného politického posunu americké ministerstvo financií vo štvrtok oznámilo štvrté kolo sankcií súvisiacich s Iránom, pričom sa po prvýkrát zameralo na nezávislú čínsku rafinériu, okrem iných subjektov zapojených do prepravy iránskej ropy do Číny. Analytici spoločnosti RBC Capital Markets to označili za „jasnú eskaláciu sankčnej politiky“ a poznamenali, že „hoci fyzické dôsledky sú minimálne, považujeme za rozumné, že riziková prirážka sa tu berie vážnejšie“.

Plány OPEC+ na dodržiavanie predpisov podporujú ceny

Ropa získala dodatočnú podporu vďaka novému kompenzačnému mechanizmu OPEC+ oznámenému vo štvrtok, ktorý od siedmich členov vyžaduje ďalšie zníženie ťažby, aby vykompenzovali prekročenie dohodnutých úrovní produkcie. Plán by predstavoval mesačné škrty v rozmedzí od 189 000 do 435 000 barelov denne, ktoré by trvali do júna 2026.

Geopolitické napätie pridáva podporu

Napätie na Blízkom východe naďalej podporuje ceny ropy, keďže Hamas po troch dňoch izraelských útokov na Gazu vystrelil rakety na Tel Aviv. „Vyhliadka na predĺženie americkej kampane proti Húsíom sa v kombinácii s obnovenou izraelskou ofenzívou v Gaze opäť dostáva do centra pozornosti,“ poznamenal Chris Beauchamp zo spoločnosti IG.

Pohľad analytika

Napriek týmto priaznivým faktorom sú analytici naďalej opatrní, pokiaľ ide o schopnosť OPEC+ účinne implementovať kompenzačný mechanizmus. „Hoci skupina má spoločný plán na zníženie kompenzácií, určite to neznamená, že ho členovia budú dodržiavať. Hŕstka členov neustále produkuje nad svoje cieľové úrovne produkcie,“ poznamenali analytici ING a zdôraznili, že kartel mal od zavedenia mechanizmu pred piatimi rokmi len malý úspech pri jeho dodržiavaní.

Týždenný zisk ropy prichádza na pozadí politického vývoja v USA, keď sa v stredu stretli vedúci predstavitelia energetických spoločností s prezidentom Trumpom, aby diskutovali o zrýchlení povoľovania namiesto poklesu cien ropy, ktoré od Trumpovho návratu do Bieleho domu klesli zo 75,89 USD na 67,16 USD.

OIL.WTI (interval D1)

Cena OIL.WTI sa blíži k úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu, ktorá predtým pôsobila ako podpora počas klesajúceho trendu. Cieľom býkov bude rezistencia okolo úrovne 38,2 % Fibonacciho retracementu, zatiaľ čo medvede sa budú snažiť o opätovné otestovanie novembrových miním. Ukazovateľ RSI vytvára býčiu divergenciu s rezistenciou okolo úrovne 51. MACD je medzitým na ceste k vytvoreniu vyššieho maxima po býčom crossoveri.