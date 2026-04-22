Graf dňa 📈 S&P 500 predlžuje rast, podporený nákupmi zo strany CTA fondov

US500, futures na americký index S&P 500, počas stredajšej rannej seansy rastú. Podporujú ich signály od Donalda Trumpa, ktorý naznačil časovo neobmedzené predĺženie prímeria s Iránom, pričom čaká na finálne spoločné stanovisko z Teheránu. V posledných týždňoch sa zdá, že rast S&P 500 je výrazne ťahaný nákupnou aktivitou algoritmických CTA fondov, čo potvrdzujú dáta Goldman Sachs Prime. Po dnešnej americkej seanse zverejnia tržby spoločnosti Tesla a IBM, teda dva dôležité tituly v indexe.
Nakupujú CTA fondy ešte stále?
Goldman Sachs uvádza, že potenciál nákupov zo strany CTA fondov v indexe S&P 500 zostáva v krátkodobom horizonte pozitívny, aj keď oproti minulému týždňu oslabil. V praxi to znamená, že v priebehu budúceho týždňa môžu stratégie sledujúce trend stále podporovať Wall Street bez ohľadu na trhový scenár.
- V scenári bočného trhu odhaduje Goldman v budúcom týždni nákupy v objeme približne 16 miliárd USD. V horizonte jedného mesiaca tento objem klesá približne na 14 miliárd USD, čo je výrazne menej než predchádzajúce odhady presahujúce 45 miliárd USD.
- V scenári výrazného rastu model stále ukazuje pozitívne toky zo strany CTA fondov: asi 16 miliárd USD počas týždňa a približne 17 miliárd USD počas mesiaca. Aj tu je však viditeľné jasné ochladenie oproti skorším očakávaniam, ktoré sa pohybovali bližšie k 50 miliardám USD.
- Najvýraznejšia zmena sa objavuje v scenári poklesu. V krátkom horizonte by aj pri výraznejšom výpredaji boli CTA fondy stále čistými kupcami, a to v objeme okolo 16,5 miliardy USD počas týždňa. Problém sa objavuje až v dlhšom horizonte. V takom prípade model ukazuje na predaje v objeme približne 19 miliárd USD počas nasledujúceho mesiaca.
- To predstavuje dôležitú zmenu tónu, pretože ešte pred týždňom vykazoval aj slabší trhový scenár mierne pozitívny tok. Teraz sa zdá, že strednodobý dopytový vankúš začína slabnúť.
- Táto zmena je spôsobená obnovovaním pozícií CTA fondov. Čím viac nákupov už prebehlo, tým menej mechanického dopytu zostáva na ďalšie týždne.
- Inými slovami, krátkodobá podpora pre S&P 500 nezmizla, no jej sila postupne slabne. Trh môže stále ťažiť zo systematických nákupných tokov, impulz však už nie je taký silný ako predtým.
- Za zmienku stojí, že tempo globálnych nákupov akcií zo strany CTA fondov za posledný týždeň patrilo medzi päť najsilnejších epizód v histórii. Celkový objem dosiahol približne 86 miliárd USD. Model zároveň ukázal na dodatočný potenciál dopytu vo výške 70 miliárd USD počas nasledujúcich piatich seáns v stabilnom trhovom prostredí.
- Historicky takéto rýchle vlny nákupov často viedli ku krátkodobej konsolidácii, po ktorej nasledovalo obnovenie rastu. Podľa Goldman Sachs dosahovali priemerné výnosy indexu S&P 500 v podobných epizódach približne +2,2 % po jednom mesiaci a viac ako +8 % po troch mesiacoch.
- Z pohľadu investora je záver pomerne priamočiary. V krátkodobom horizonte CTA fondy trh stále podporujú, no v strednodobom horizonte je tento efekt menej istý, najmä ak sa na Wall Street objaví silnejšia vlna výpredajov.
US500 (graf D1)
Futures na S&P 500 (júnový kontrakt) ďalej vykazujú pozitívne momentum, no trh už vstupuje do prekúpeného pásma, čo nabáda k určitej opatrnosti. Krátkodobý býčí signál sa objavil po prerazení nad 9-periódový kĺzavý priemer, čo podporilo pokračovanie uptrendu. Súčasne sa však objavil aj negatívny technický signál v podobe denného cenového reverzu, ktorý môže naznačovať dočasné spomalenie trendu, hoci kupci sa rýchlo vrátili.
Ďalším miernym varovným signálom je uzatvorenie pod lokálnou úrovňou pivotu, čo naznačuje, že nákupný tlak už nie je taký silný ako predtým. RSI sa dostal nad 70, čím potvrdzuje prekúpené podmienky a zvyšuje riziko krátkodobej korekcie. Najbližšie rastové ciele ležia v pásme 7170–7230, zatiaľ čo najbližšie úrovne podpory sa nachádzajú okolo 7075 a potom pri 7030.
Zdroj: xStation5
Bitcoin je najvyššie za posledných 11 týždňov 🔥
Ekonomický kalendár: Prejavy centrálnych bankárov a tržby Tesly v centre pozornosti
Ranné zhrnutie 🗽 Indexy na Wall Street pokračujú v raste, keďže bolo predĺžené prímerie medzi USA a Iránom (22.04.2026)
Ceny ropy klesajú 🔻
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.