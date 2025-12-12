Graf dňa - Striebro (12.12.2025)

Striebro tento týždeň predĺžilo svoju historickú rally a dosiahlo nové historické maximum v blízkosti 64,20 dolára za uncu, podporené mimoriadne silným priemyselným aj investičným dopytom. Podľa správy World Silver Survey 2025 je kov už piaty rok po sebe v štrukturálnom deficite ponuky. To zostáva jedným z najsilnejších dlhodobých býčích faktorov na trhu.
Globálna ťažba je v podstate stabilná na úrovni 813 miliónov uncí ročne, zatiaľ čo recyklácia nerastie dostatočne rýchlo na to, aby kompenzovala rastúcu spotrebu. Toto pretrvávajúce nerovnovážne postavenie je hlavným dôvodom, prečo ceny aj naďalej smerujú vyššie.
Priemyselný dopyt prudko rastie naprieč elektronikou, fotovoltikou, zelenou energiou a pokročilou výrobou. Silver Institute uvádza, že priemyselná spotreba dosiahla v roku 2025 rekordnú úroveň.
Investorská aktivita zosilnila, keďže reálne výnosy klesajú a menové podmienky sa uvoľňujú. Prílevy do ETF sa vrátili do pozitívnych hodnôt, pričom striebro prekonáva zlato a od začiatku roka takmer zdvojnásobilo svoju cenu.
Analytici sú čoraz optimistickejší. Bank of America zvýšila svoj 12-mesačný cenový cieľ na 65 USD (čo by znamenalo nulový potenciál z aktuálnych úrovní), zatiaľ čo BNP Paribas tvrdí, že striebro by mohlo do konca roku 2026 dosiahnuť 100 USD za uncu, a to vďaka pretrvávajúcemu deficitu ponuky a dopytu po bezpečných aktívach.
Štrukturálne obmedzenia bránia trhu reagovať navýšením ponuky. Keďže väčšina striebra sa získava ako vedľajší produkt pri ťažbe olova, zinku, medi a zlata, vyššie ceny okamžite nevedú k rastu produkcie.
Kľúčové riziká zahŕňajú možné znižovanie spotreby striebra v solárnom sektore, substitúciu v priemyselných aplikáciách a potenciálny pokles investorského dopytu v prípade, že sa zmenia makroekonomické podmienky – najmä ak by vzrástli reálne úrokové sadzby.
Najnovšie rozhodnutie Fedu poskytlo drahým kovom viditeľnú podporu. Tretie po sebe idúce zníženie sadzieb o 25 bázických bodov a oznámený program nákupov T-bills v hodnote 40 miliárd dolárov mesačne stlačili americký dolár nadol a podporili zlato aj striebro. Striebro zostáva najsilnejším performerom medzi drahými kovmi a ťaží z kombinácie napätých fyzických fundamentov, podpornej menovej politiky a silného, široko rozloženého dopytu. Trh vstupuje do roku 2026 s jedným z najpresvedčivejších býčích nastavení za viac ako desaťročie, hoci volatilita pravdepodobne porastie, keď budú ceny testovať vyššie pásma.
Striebro (časový rámec D1)
Pri pohľade na graf striebra vidíme, že cena je takmer o 50 % vyššie než EMA200, čo je veľmi podobná dynamika ako 20. októbra; rovnako prudký rast po novembrovej korekcii je takmer totožný s predchádzajúcim pohybom. Táto dynamika môže zvýšiť volatilitu striebra, avšak vzhľadom na zmenu politiky Fedu a solídny dopyt vstupuje striebro do vianočného a novoročného obdobia vo veľmi optimistickej nálade. Prerazenie úrovne 60 USD za uncu 9. decembra pridalo trhu ďalšiu hybnosť.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.