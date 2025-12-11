Denné zhrnutie: STRIEBRO na novom historickom maxime, EURUSD najvyššie od októbra

- Americké akcie dokázali zmazať časť strát spôsobených výpredajom technologických spoločností po prudkom prepade akcií Oracle. Index S&P 500 je aktuálne mierne v pluse, Nasdaq klesá o 0,6 % a Russell 2000 posilňuje o 1,1 %.
- Trh sa sústredil na opatrný rast tržieb, agresívne investície do AI a otázky, či Oracle nepreháňa s využitím finančnej páky. Akcie spoločnosti dnes oslabili o 9 %, pričom počas dňa klesali až o 15 %.
- Krátko po skončení dnešného obchodovania zverejnia kvartálne výsledky spoločnosti Broadcom, Costco a Lululemon Athletica.
- Spoločnosť Walt Disney Co. (DIS.US) oznámila prelomové partnerstvo s OpenAI. Do tohto AI start-upu investuje 1 miliardu USD a stáva sa prvým hlavným licenčným partnerom platformy Sora. Trojročná dohoda zahŕňa sprístupnenie viac ako 200 animovaných postáv z knižníc Disney, Marvel, Pixar a Star Wars na tvorbu video obsahu.
- Eli Lilly (LLY.US) zverejnila výsledky fázy III klinických testov svojho experimentálneho lieku novej generácie, retatrutidu. Výsledky ukázali pôsobivé priemerné zníženie hmotnosti o 23 %, a v skupine s najvyššou dávkou dokonca takmer o 29 %, počas 68 týždňov.
- Ceny zemného plynu (NATGAS) prechádzajú dynamickou korekciou (-9 %) a vzďaľujú sa od minulého týždňa dosiahnutého maxima 5,5 USD/MMBTU. Aktuálne testujú kľúčovú podporu okolo 4,2 USD. Medvedí sentiment pretrváva aj napriek zverejnenej býčej správe od EIA.
- Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA výrazne vzrástol v porovnaní s predchádzajúcimi údajmi. Po výpadku dát počas odstávky vlády došlo k dočasnému poklesu žiadostí, no aktuálne stúpli o 44 tisíc – čo je najvyšší jednodňový nárast od roku 2020. Samotná hodnota je najvyššia od septembra.
- Na devízovom trhu dnes dominujú švajčiarsky frank a euro. Naopak, výrazne oslabujú austrálsky dolár a americký dolár. Mena EURUSD sa obchoduje na najvyššej úrovni od začiatku októbra.
- Drahé kovy dnes silno rastú – cena STRIEBRA sa zvýšila o takmer 4 % a dosiahla nové historické maximum. ZLATO posilňuje o 1,3 %.
- Naopak, kryptomeny klesajú – cena Bitcoinu sa aktuálne pohybuje na úrovni 90 680.
📉🖥️ Pokles technologických spoločností
