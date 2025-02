Graf dňa - US500 (04.02.2025)

Americké indexy začali týždeň slabšie, hoci kontrakt S&P 500 (US500), ktorý našiel podporu na úrovni 5950 bodov, môže naznačovať, že Wall Street má stále chuť zopakovať minulotýždňový model - keď sa pondelkové poklesy postupne zotavovali až do piatku. Veľká časť minulotýždňového odrazu sa však v piatok večer vymazala a po víkende indexy otvorili so značným gapom smerom nadol, čo signalizuje dominanciu ponuky, ktorá sa odráža aj v objemoch obchodovania.

Údaje z minulého týždňa ukázali, že hedžové fondy predávali akcie rekordným tempom už niekoľko týždňov , čo posilnilo rizikovú náladu v súvislosti s neistotou týkajúcou sa ciel a ich potenciálneho vplyvu. Konečná platnosť ciel zároveň zostáva neistá , keďže Trump ich môže do zajtra ešte zrušiť alebo zmeniť .

Pokiaľ ide o korporátny front, spoločnosť Alphabet (GOOGL.US) má zajtra zverejniť hospodárske výsledky, po ktorej bude vo štvrtok po zatvorení trhu nasledovať spoločnosť Amazon (AMZN.US). Dnes budú reportovať spoločnosti Palantir (PLTR.US) a Tyson Foods (TSN.US), ale bez ohľadu na ich výsledky ani jedna z nich pravdepodobne výrazne neovplyvní celkový sentiment na trhu.

Pozornosť trhu sa bude naďalej sústreďovať na Donalda Trumpa a potenciálnu reakciu Číny na nové 10 % clá na čínsky tovar. Podľa modelových odhadov Federálneho rezervného systému by v prípade odvetných opatrení Mexika, Kanady a Číny v podobe ekvivalentných ciel mohla inflácia PCE v USA vzrásť o 0,7 percentuálneho bodu, zatiaľ čo HDP v roku 2025 by mohol byť nižší o 1,2 percentuálneho bodu. Tento scenár vyvoláva obavy z možného spomalenia hospodárskeho rastu, vyššej inflácie a pretrvávajúceho tlaku na Fed, aby udržiaval úrokové sadzby na vysokej úrovni, čo všetko má negatívny vplyv na akciový trh. Kľúčovou otázkou je, či akékoľvek správy v najbližších hodinách alebo dňoch pomôžu zmierniť tieto obavy a znížiť strach na trhu.

US500 (H1 Interval)

Při analýze obchodního modelu futures na index S&P 500 (US500) jsme od druhé poloviny prosince 2024 zaznamenali čtyři významné korekce, přičemž každá z nich měla podobný rozsah přibližně 200 bodů. Pokud se ze současných úrovní vyvine podobný impuls směrem dolů, mohli bychom se dočkat otestování úrovně 5800 bodů, která se zároveň shoduje s místním minimem z ledna 2025. Naopak pokud bude odraz od současných úrovní pokračovat, mohlo by to signalizovat vytvoření silného býčího vzorce dvojitého dna v blízkosti 6000 bodů. Aby se tento býčí scénář naplnil, klíčové úrovně střednědobé rezistence by byly 6060 bodů (úroveň před gapem) a 6130 bodů (nedávná lokální maxima).

Zdroj: xStation5