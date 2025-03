Graf dňa - US500 (12.03.2025)

Indexy na Wall Street zaznamenávajú mierne zisky pred zverejnením údajov o indexe spotrebiteľských cien v USA za február, ktoré je naplánované na dnes o 13:30. Investori zrejme dúfajú, že údaje prinesú trhu úľavu a budú o niečo nižšie alebo v súlade s očakávaniami. Pri pohľade na najnovšie údaje o umiestnení obchodníkov s opciami na index S&P 500 vidíme, že predajný tlak v tejto skupine sa od včera zvýšil. Medzitým gama (GEX), hoci je stále záporná, vzrástla, čo by mohlo naznačovať, že tlak na Wall Street smerom nadol sa začína stabilizovať. Optimistická správa o indexe spotrebiteľských cien by mohla poslúžiť ako spúšťač odrazu po nedávnej sérii poklesov na americkom trhu.

13:30, USA, inflácia CPI za február: očakávaná hodnota 2,9 % r/r oproti predchádzajúcim 3 % (0,3 % m/m oproti predchádzajúcim 0,5 %).

Jadrový index spotrebiteľských cien: 3,2 % r/r oproti 3,3 % predtým (0,3 % m/m oproti 0,4 % predtým).

Napriek tomu sa zdá, že nálada na trhu v USA zostane minimálne do zverejnenia CPI tlmená, keďže investori budú musieť posúdiť riziko potenciálneho sklamania. Najmä posledné údaje CPI a PPI za január ukázali zvýšenie inflácie, čo údaje PCE nepotvrdili. Nedávne údaje však naznačujú, že inflačné očakávania v USA sa zvýšili, čo by mohlo naznačovať, že februárový CPI by mohol prekonať prognózy. Tento scenár sa z pohľadu súčasného sentimentu na akciových trhoch a očakávaní týkajúcich sa politiky Federálneho rezervného systému javí ako najviac „rizikový“. Investori stále očakávajú zníženie sadzieb v máji, najmä po najnovších neuspokojivých údajoch o spotrebe a zmiešaných údajoch ISM zo sektora výroby a služieb.

US500 (D1)

Futures kontrakt na S&P 500 (US500) zaznamenáva mierny odraz od nedávnych miním a podarilo sa mu zotaviť vzhľadom na 23,6 % Fibonacciho retracement vzostupnej vlny z roku 2022. Prvá významná úroveň odporu sa nachádza okolo úrovne 5800 bodov, kde sa nachádza 200-sekundový EMA200 (červená čiara).

Zdroj: xStation5