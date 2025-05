Graf dňa - US500 (14.05.2025)

Americké indexy si takmer úplne obnovili straty, ktoré vyvolal začiatok obchodnej vojny iniciovanej Donaldom Trumpom. Dokonca aj nedávny pokrok v obchodných rokovaniach - napriek chýbajúcim finalizovaným dohodám - stačil na to, aby sa nálada investorov zlepšila a ceny akcií vzrástli. Ďalším katalyzátorom bola včera historická dohoda medzi USA a Saudskou Arábiou, ktorá zahŕňala mnohomiliardové investície do sektora umelej inteligencie a nákupy technológií od spoločností Nvidia a AMD. Táto správa výrazne zlepšila náladu na trhu a prispela k prudkej rally v technologickom sektore. Pozrime sa, ako sa v tejto súvislosti darí vybraným spoločnostiam z US500 a rôznym sektorom.

Najsilnejší odraz zaznamenala takzvaná „ Magnificent 7“ - Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft a Tesla. Po predchádzajúcej hlbokej korekcii tieto spoločnosti teraz ťahajú celý index US500 nahor.

Za zmienku stojí aj to, že ostatné spoločnosti z US500 vykazujú známky oživenia. Index US500, s výnimkou spomínanej sedmičky, sa obchoduje v blízkosti historických maxím (ATH), hoci tempo rastu v tejto skupine je výrazne pomalšie - čo jasne ukazujú grafy.

Z technického hľadiska prelomil US500 kľúčové úrovne odporu a vrátil sa do konsolidačnej zóny v blízkosti rekordných hodnôt. Kľúčovými úrovňami sú teraz 5900 a 6000 bodov. Na to, aby rally pokračovala na fundamentálnej báze, potrebuje trh ďalšie katalyzátory - napríklad včerajšiu dohodu so Saudskou Arábiou. Trump naznačil potenciálne podobné dohody s ďalšími krajinami, napríklad so Spojenými arabskými emirátmi, hoci zatiaľ to zostáva špekulatívne.