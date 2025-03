Graf dňa - USDIDX (03.03.2025)

Americký dolárový index (USDIDX) dnes klesá pod vplyvom viacerých faktorov - od neistoty okolo konečných ciel, ktoré USA zavedú voči kľúčovým obchodným partnerom, až po slabšie makroekonomické údaje z americkej ekonomiky. Navyše, hoci vyššie hodnoty inflácie CPI a PPI spočiatku vyvolávali obavy, piatkové údaje PCE - najdôležitejší ukazovateľ inflácie pre Federálny rezervný systém - sa zhodovali s očakávaniami, čo zmiernilo reakcie trhu.

Hoci neistota v súvislosti s inflačnými tlakmi v USA pretrváva (čiastočne v dôsledku rastúcich inflačných očakávaní), to, či sa tieto tlaky naplnia a povedú k vyšším cenám, zostáva skôr rizikovým scenárom než súčasnou realitou. Okrem toho potenciálny vplyv obchodných vojen by mohol americkú ekonomiku skôr oslabiť ako posilniť, zatiaľ čo rastúca inflácia môže tlmiť spotrebiteľské výdavky.

V dôsledku toho pozorujeme, že vyššie údaje o inflácii v tejto fáze nie sú pre dolár jednoznačne pozitívne. Trh musí brať do úvahy aj riziko zmeny „jastrabej“ rétoriky Donalda Trumpa a potenciálne oznámenie obchodnej dohody s Mexikom, Kanadou a Európou - čo povedie k zníženiu ciel alebo dokonca k ich zrušeniu. Rozhodnutie v tejto veci by mohlo padnúť do konca zajtrajšieho dňa. Dnes o 17.00 h sa trh zameria na údaje o PMI výrobného sektora ISM v USA. Ak údaj sklamanie očakávania analytikov, mohli by sme byť svedkami ďalšieho oslabenia dolára.

USDIDX graf (H1 Interval)

Futures na dolárový index dnes klesli o takmer 0,6 %, čím vymazali značnú časť ziskov, ktoré boli spôsobené nedávnym oznámením Donalda Trumpa o clách. Trump navrhol 25 % clo na dovoz z Kanady, Mexika a vybraných európskych krajín, ako aj dodatočné 10 % clo na čínsky tovar. Vidíme, že rastový pohyb sa zastavil na úrovni 38,2 % Fibonacciho retracementu poslednej klesajúcej vlny z januára 2025. Dolárový index klesol pod úroveň EMA50 a v súčasnosti testuje úroveň EMA200 (červená čiara).

Zdroj: xStation5