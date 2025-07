Graf dňa - USDJPY (09.07.2025)

Pár USD/JPY pokračuje vo svojom vzostupnom trende a prekonal rezistenčnú zónu medzi 146,5 a 147. To je najvyššia úroveň od druhej polovice júna. Výhľad páru sa v poslednom období výrazne zmenil po výraznom poklese z nedávneho vrcholu na začiatku roka 2025. Rozhodujúce prelomenie tejto najnovšej rezistencie by mohlo signalizovať pokračovanie rastu smerom k hranici 150, kde sa zbieha 50,0 Fibonacciho retracement predchádzajúcej klesajúcej vlny a 200-dňový kĺzavý priemer. Čo teda stojí za nedávnym oslabením jenu?

Očakávalo sa, že Bank of Japan (BoJ) tento rok začne zvyšovať úrokové sadzby, avšak k poslednému zvýšeniu došlo vo februári. Napriek tomu zostáva BoJ v porovnaní s posledným pätnástimi rokmi mimoriadne jastrabia, vzhľadom na to, že úrokové sadzby sú na najvyššej úrovni od roku 2008 a od roku 2024 prebieha postupné ukončovanie nákupu dlhopisov. Zaujímavé je, že BoJ sa zdržala ďalších zvýšení napriek pretrvávajúcej vysokej inflácii, ktorá v máji dosiahla 3,5 % (v apríli to bolo 3,6 %). Je potrebné poznamenať, že Japonsko nedávno zaznamenalo prudký nárast cien potravín, pričom ceny ryže v máji vzrástli o viac ako 100 %, čo predstavuje významnú výzvu pre menej majetné vrstvy spoločnosti. Súčasným dilemom BoJ je hospodársky rast, resp. jeho pokles, ktorý v prvom štvrťroku dosiahol anualizovanú hodnotu -0,2 %, hoci bol lepší ako očakávaných -0,7 %.

Hospodársky rast zase čelí zvýšenému riziku v dôsledku eskalujúcej obchodnej vojny. Donald Trump navrhol 25 % clo na všetky japonské výrobky, čo exportne orientovaná krajina považuje za neprijateľné. Už predtým predstavovalo 25 % clo na automobily značnú prekážku. Analytici UBS varujú, že clá by mohli v tomto roku znížiť japonský HDP o 0,8 percentuálneho bodu, pričom v najhoršom prípade by mohlo ísť až o takmer 2 percentuálne body.





Zhoršujúce sa vyhliadky Japonska vyvolávajú zmenu nálady investorov, čo môže viesť k opätovnému oživeniu stratégií carry trade. V poslednom období počet dlhých pozícií klesol z extrémne vysokých úrovní, zatiaľ čo krátke pozície sa súčasne zvýšili. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB





Ak by došlo k rozhodujúcemu prelomeniu rezistencie na úrovni 38,2 Fibonacciho retracementu a hornej hranice vzostupného trendového kanála, cieľ by sa pohyboval okolo úrovne 150. Naopak, pretrvávajúca rezistencia a zvýšenie dopytu po jene by mohli viesť k obnovenému poklesu smerom k dolnej hranici vzostupného trendového kanála. Zdroj: xStation5