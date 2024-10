Graf dňa - USDJPY (12.09.2024

Japonský jen voči doláru stráca napriek jastrabím komentárom Naokiho Tamuru z Bank of Japan. Bankár naznačil, že sadzby v Japonsku by sa mali čoskoro zvýšiť na 1 % zo súčasných 0,25 %. Podľa jeho názoru je inflácia v Japonsku na dobrej ceste k dosiahnutiu 2-% rastu, čo je v súlade s projekciami. Súčasný trojročný časový rámec projekcií rastu a inflácie BOJ zahŕňa fiškálne obdobie od roku 2024 do marca 2027. Tamurove komentáre môžu niektorí interpretovať ako "hlas rozumu", ktorý zaznieva v čase, keď BOJ (veľmi pomaly) opúšťa nedávnu politiku.

Podľa Tamuru trhy oceňujú veľmi pokojné tempo zvyšovania sadzieb BoJ, a ak sa bankári rozhodnú, budú riskovať príliš rýchle zvyšovanie sadzieb a pravdepodobne budú neskôr nútení sadzby prudko zvýšiť. Tamura je známy svojím jastrabím postojom k politike banky. Tamura zhodnotil, že trend rastu miezd v ekonomike je stabilný, zatiaľ čo japonské spoločnosti prenášajú na spotrebiteľov vyššie náklady vyplývajúce z dovozu ako zvyčajne.

Podľa Tamuru krajina čelí nedostatku pracovnej sily na trhu práce, čo vytvára ďalšie inflačné tlaky. Dnes zverejnené údaje BOJ ukázali, že tempo rastu cien podnikových tovarov v Japonsku sa prvýkrát za osem mesiacov spomalilo. Ceny podnikových tovarov v Japonsku v auguste medziročne vzrástli o 2,5 %, pričom v júli dosiahli 3,0 %.

USDJPY (interval M30, D1)

USDJPY cez noc po vyhláseniach Naokiho Tamuru ustúpil o takmer 600 pipov zo 142,9 na 142,3, tento pohyb sa však už celý vymazal a pár naďalej rastie o takmer 0,3 %. Rastová dynamika sa zrýchlila po včerajších údajoch o CPI z USA, ktoré posilnili dolár. Dnes sa volatilita na USDJPY môže zrýchliť okolo 13:30 SEČ, keď budú zverejnené americké žiadosti o dávky (trh očakáva mierny nárast z 227 000 na 230 000) a inflácia PPI, kde sa očakáva silný pokles z 2,2 % na 1,8 % r/r. Akékoľvek jastrabie prekvapenie by mohlo vyvolať ďalší rastový impulz na páre smerom k 144. Zdá sa, že potenciál na krátkodobý odraz existuje, aj keď fundamentálne faktory (škrty FEDu, očakávané zvyšovanie cien v Japonsku) by sa mohli uchytiť na hornej hranici klesajúceho kanála. Pár sa obchoduje výrazne pod EMA200 na intervale D1, čo signalizuje obrat k klesajúcemu trendu.

Zdroj: xStation5

Zdroj: xStation5