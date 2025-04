Graf dňa - USDJPY (25.04.2025)

Japonský jen v piatok voči americkému doláru oslabil, pričom kurz USD/JPY vzrástol o 0,7 %, keďže údaje o inflácii v Tokiu prudko vzrástli, zatiaľ čo obchodné napätie so Spojenými štátmi pokračovalo.

Prudký nárast inflácie zvyšuje očakávania týkajúce sa sadzieb

Jadrová inflácia v Tokiu v apríli medziročne vyskočila na 3,4 % z marcových 2,4 %, čím prekonala prognózy na úrovni 3,2 %. Znamenalo to dvojročné maximum, ktoré výrazne prekročilo dvojpercentný cieľ BOJ. Napriek týmto tlakom sa očakáva, že Bank of Japan na svojom zasadnutí 1. mája ponechá sadzby na stabilnej úrovni vzhľadom na neistotu v oblasti obchodu, hoci analytici teraz vidia zvýšenú možnosť zvýšenia sadzieb do júna alebo júla.

Obchodné napätie ovplyvňuje výhľad politiky

Nedávne 25 % clo prezidenta Trumpa na dovoz japonských automobilov a dočasné 10 % clo na všetok japonský tovar skomplikovali rozhodovanie BOJ. V reakcii na to premiér Išiba oznámil mimoriadny ekonomický balík zahŕňajúci podporu financovania podnikov, dotácie na benzín a úľavy na účtoch za verejné služby.

Menová diplomacia pokračuje

Minister financií Kato sa vo Washingtone stretol s americkým ministrom financií Bessentom, pričom sa dohodli na „konštruktívnom“ menovom dialógu a zároveň trvali na tom, že výmenné kurzy by sa mali určovať trhovo. Najvyšší japonský obchodný vyjednávač navštívi budúci týždeň Washington na ďalšie rozhovory , pričom podľa správ by Japonsko mohlo zvýšiť dovoz sójových bôbov do USA s cieľom riešiť obchodnú nerovnováhu.

Od januára jen voči doláru posilnil už približne o 9 %, pričom účastníci trhu pozorne sledujú signály z obchodnej aj menovej politiky.

USDJPY (D1)

USD/JPY sa blíži k úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu. Býci sa budú snažiť otestovať 30-dňový SMA s potenciálnym cieľom na úrovni 38,2 % retracementu. Medvede sa naopak budú snažiť zatlačiť cenu pod nedávne minimá na úrovni 139. RSI vytvára býčiu divergenciu s vyššími maximami, zatiaľ čo MACD sa po býčom crossoveri rozširuje.