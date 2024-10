Graf dňa - USDJPY (27.09.2024)

Pár USDJPY dnes zaznamenal výraznú volatilitu v dôsledku významného politického vývoja v Japonsku a zverejnenia nových hospodárskych údajov. Bývalý minister obrany Šigeru Išiba zvíťazil v súťaži o post lídra Liberálnodemokratickej strany (LDP), čím sa stal novým japonským premiérom. Táto politická zmena spolu s nedávnymi údajmi o inflácii vytvorila pre menový pár zložité a dynamické prostredie.

Išiba zvíťazil po ostro sledovanom súboji, ktorý sa skončil druhým kolom hlasovania proti ministrovi pre hospodársku bezpečnosť Sanae Takaichimu. Šesťdesiatsedemročný Išiba, známy svojou ochotou kritizovať vlastnú stranu a zameraním na revitalizáciu vidieka, teraz stojí pred výzvou zlepšiť imidž LDP pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia budúci rok. Jeho víťazstvo sa stretlo so zmiešanými reakciami trhu, ktoré odrážajú neistotu v súvislosti s možnými politickými zmenami pod jeho vedením.

Menové trhy na tieto udalosti reagovali dramaticky. Keď sa spočiatku zdalo, že Takáč by mohol zvíťaziť, pár USDJPY prudko vzrástol nad 146,00. Keď sa však rozšírili správy o konečnom víťazstve Ishiby, pár zaznamenal prudký obrat a prepadol sa na úroveň okolo 143,80. Táto volatilita podčiarkuje citlivosť trhu na potenciálne zmeny v japonskej hospodárskej a menovej politike. K zložitému obrazu prispeli aj najnovšie údaje o indexe spotrebiteľských cien (CPI) v Tokiu, ktoré ukázali pokles inflácie. V septembri sa index CPI medziročne zvýšil o 2,2 %, pričom v auguste sa zvýšil o 2,6 %. Tento klesajúci trend inflácie by mohol ovplyvniť menovopolitické rozhodnutia Japonskej centrálnej banky (BOJ), ktoré sú vzhľadom na zmenu politického vedenia už teraz pod drobnohľadom.

Išibaho ekonomický program, ktorý zahŕňa prísľuby "úplného ústupu" od vysokej miery inflácie v Japonsku a dosiahnutie "rastu reálnych miezd", budú účastníci trhu pozorne sledovať. Jeho postoj k menovej politike a prípadný tlak na BOJ, aby upravila svoju mimoriadne uvoľnenú politiku, by mohli mať významný vplyv na hodnotu jenu. Budúci nový premiér čelí aj širším hospodárskym a geopolitickým výzvam. Japonské hospodárstvo zápasí s rastúcimi životnými nákladmi, ktoré ešte zhoršuje slabý jen. Okrem toho bude musieť Išiba riešiť kľúčové vzťahy Japonska so Spojenými štátmi v čase rastúcich bezpečnostných výziev v Ázii vrátane napätia s Čínou a Severnou Kóreou. Pre obchodníkov a investorov budú v najbližších týždňoch kľúčovými faktormi, ktoré budú sledovať, akékoľvek signály zo strany Išiby o jeho ekonomických prioritách, potenciálne zmeny vo vedení BOJ alebo v politike a to, ako by tieto faktory mohli ovplyvniť vývoj inflácie a rast miezd v Japonsku. Pár USDJPY bude pravdepodobne naďalej citlivý na tento vývoj, ako aj na akékoľvek zmeny v očakávaniach týkajúcich sa politiky amerického Federálneho rezervného systému.

USDJPY (interval D1)

USD/JPY prelomil kľúčovú rezistenciu, len aby sa vrátil späť do klesajúceho trendového kanála. Táto úroveň už dvakrát pôsobila ako silná rezistencia, čo viedlo k pokračovaniu klesajúceho trendu. Od začiatku augusta boli pozorované nižšie maximá a nižšie minimá. Rezistencia sa tiež zhoduje s úrovňou 50 % Fibonacciho retracementu, ktorá koncom augusta slúžila ako silná rezistencia. USD/JPY teraz prelomil 38,2 % úroveň Fibonacciho retracementu, čo by mohlo otvoriť cestu k ľahkému posunu k 23,6 % úrovni Fibonacciho retracementu na úrovni 141,869.

Ukazovateľ RSI smeruje nahor a vykazuje býčiu divergenciu, ktorá by mohla byť čoskoro prelomená, čo naznačuje zmenu trendu. MACD dosahuje vyššie maximá a vyššie minimá, pričom nedávny crossover naznačuje nákupný signál.