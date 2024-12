Graf dňa - USDJPY (27.12.2024)

Kurz dolára voči jenu zostáva blízko kritických úrovní, keďže obchodníci zvažujú rozdiely v politike Fedu a BOJ v súvislosti s rastúcimi intervenčnými rizikami a rekordným schválením japonského rozpočtu.

Kľúčové trhové štatistiky:

Aktuálna cena: 157,55

Najvyššia hodnota v roku 2024: 158,08 (december)

Týždenná zmena: +0.8%

Výkonnosť od začiatku roka: +10%

Kľúčová úroveň: 160 (riziková zóna intervencie)

Rozsah po zasadnutí BOJ: 153.34-158.08

Dynamika politiky BOJ

Nedávne stanoviská zo zasadnutia BOJ odhaľujú zmiešané názory na načasovanie zvýšenia sadzieb, pričom niektorí členovia vidia podmienky na blízky krok, zatiaľ čo iní sa zasadzujú za trpezlivosť vzhľadom na neistotu okolo politiky nastupujúceho prezidenta Trumpa. Nové odhady výnosov centrálnej banky poukazujú na potenciálne straty až do výšky 13 miliárd USD pri scenári 2-percentných sadzieb, čo poukazuje na problémy spojené s normalizáciou politiky.

Politické a fiškálne prostredie

Schválenie rekordného japonského rozpočtu na rok 2025 vo výške 115,5 bilióna jüanov predstavuje kľúčovú skúšku pre menšinovú vládu premiéra Išiba. Zvýšenie výdavkov o 2,6 % spolu so znížením emisie dlhopisov signalizuje úsilie o fiškálnu konsolidáciu. Politická neistota spojená so schválením rozpočtu by však mohla ovplyvniť januárové rozhodnutie BOJ o úrokových sadzbách.

Zdroj: Bloomberg

Intervenčné riziko

Opätovné varovania ministra financií Kata pred nadmernými menovými pohybmi zvýšili intervenčné špekulácie, keďže USD/JPY sa blíži k úrovni 160. Nedávny vzostup na päťmesačné maximá podnietil zvýšenú oficiálnu rétoriku, hoci skutočné intervenčné limity zostávajú nejasné.

Výhľad na rok 2025

Hoci trhy v súčasnosti oceňujú 42 % šancu na januárové zvýšenie sadzieb BOJ a do marca sa zvýši na 72 %, trajektória naďalej do veľkej miery závisí od vývoja miezd a jasnosti americkej politiky. Vzájomné pôsobenie medzi menovou normalizáciou, politickou stabilitou a dynamikou menových trhov naznačuje pokračujúcu volatilitu v budúcnosti, pričom ako kľúčová úroveň psychologického a intervenčného rizika sa ukazuje 160.

USDJPY (D1 interval)

Pár USDJPY sa blíži k maximám z konca apríla na úrovni 157 až 158, čo je úroveň, ktorá predtým vyvolala devízové intervencie. Po takejto intervencii sa USDJPY vrátil k 50-dňovému EMA, čo naznačuje, že pre medvede by cieľom mohla byť úroveň okolo 153,167.

Býci sa naopak môžu zamerať na opätovné otestovanie historických maxím v pásme 160 - 161. Ukazovateľ RSI sa konsoliduje v blízkosti prekúpenej zóny, čo v minulosti signalizovalo ďalší rast pred potenciálnou korekciou. MACD medzitým naďalej rastie, ale zužuje sa, čo naznačuje, že dynamika sa môže zmenšovať. Zdroj: xStation