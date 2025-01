Graf dňa - USDMXN (21.01.2025)

Mexické peso je dnes jednou z najslabších mien, pričom jeho pokles priamo súvisí s rizikom ciel na dovážaný tovar z Mexika a Kanady. Pár USDMXN dnes vzrástol o 1,20 % a obchoduje sa na úrovni 20,7400.

Trump nepodpísal žiadne výkonné nariadenia týkajúce sa ciel. Počas svojich prejavov však spomenul potenciálne clá na dovoz z Mexika a Kanady vo výške až 25 %, ktoré by mohli byť zavedené do 1. februára. Cieľom týchto opatrení je ochrana amerických pracovníkov a záujmov. Okrem toho by sa vzťahy s Mexikom mohli ďalej zhoršiť v dôsledku vyhlásenia výnimočného stavu na južnej hranici s Mexikom.

Mexiko je jedným z hlavných obchodných partnerov Spojených štátov, takže riziko zavedenia ciel by mohlo byť bolestivé aj pre amerických spotrebiteľov. V roku 2022 predstavoval obchod medzi USA a Mexikom 855,1 miliardy USD. Vývoz z USA predstavoval 362,0 miliardy USD, zatiaľ čo dovoz dosiahol 493,1 miliardy USD, čo viedlo k obchodnému deficitu vo výške 131,1 miliardy USD. Medzi hlavné vývozné položky Mexika do USA patrili počítače (36,8 mld. USD), automobily (34,1 mld. USD) a motorové vozidlá, ich časti a príslušenstvo (31,8 mld. USD).

Zavedenie ciel na dovoz z Mexika by mohlo viesť k výrazným zmenám v obchode medzi oboma krajinami. Menový pár USDMXN zatiaľ vykazoval zvýšenú volatilitu. Dnešné zvýšenie výmenného kurzu je výsledkom oživenia dolára a oslabenia mexického pesa.





Zdroj: xStation 5