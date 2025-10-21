Halliburton prekonáva odhady vďaka stabilnému dopytu v Severnej Amerike

- Halliburton vykázal zisk 0,58 USD na akciu vs. očakávanie 0,50 USD.
- Tržby v Severnej Amerike (2,4 mld. USD) prekonali odhady, aktivita zostáva stabilná.
- Medzinárodný segment klesol medziročne o 8 %, najväčší pokles v regióne Blízky východ/Ázia.
- Firma naďalej čelí tlaku kvôli nižšej aktivite v Saudskej Arábii a Mexiku.
Spoločnosť Halliburton zverejnila výsledky za tretí kvartál, ktoré prekonali očakávania Wall Street. Za lepším než očakávaným výsledkom stojí pretrvávajúci dopyt po vrtných službách a vybavení v Severnej Amerike, najmä v USA a Kanade.
Tržby zo severoamerického segmentu dosiahli 2,4 miliardy USD, čo je rovnaká hodnota ako pred rokom, no nad priemerným odhadom analytikov vo výške 2,17 miliardy USD. Spoločnosť uviedla, že výsledky podporila zvýšená stimulačná aktivita v USA a Kanade, vyšší predaj nástrojov na dokončovanie vrtov a tiež rastúca aktivita v oblasti wireline služieb v Mexickom zálive.
Upravený zisk dosiahol 58 centov na akciu, pričom analytici očakávali 50 centov. Akcie Halliburton reagovali rastom o 1,3 % v premarkete na 22,90 USD.
Zatiaľ čo aktivita v Severnej Amerike zostáva stabilná, medzinárodné trhy vykazujú známky spomalenia. Spoločnosť oznámila medziročný pokles tržieb o 8 % v regióne Blízky východ a Ázia a už v júli upozornila, že v roku 2025 očakáva pokles medzinárodných tržieb v rozsahu nižších jednotiek percent, najmä kvôli útlmu v Saudskej Arábii a Mexiku.
Konkurenčná firma SLB síce tiež prekonala očakávania, ale zároveň varovala, že nemožno očakávať výrazné oživenie ťažobnej aktivity v Severnej Amerike kvôli vysokým nákladom v niektorých ťažobných oblastiach.
Graf HAL.US (D1)
Akcie spoločnosti Halliburton po výraznom poklese v predchádzajúcich dňoch dnes zaznamenali silný rast a uzavreli na cene 22,59 USD, čím prerazili späť nad EMA 50 (22,77 USD), no stále zostávajú tesne pod SMA 100 (23,06 USD), čo naznačuje, že technicky stále bojujú o návrat do neutrálnej až pozitívnej fázy.
RSI sa aktuálne nachádza na úrovni 47,9, teda v strednom pásme, čo ukazuje na čiastočné zotavenie, ale stále bez jasného signálu o prepredanosti alebo prekúpenosti.
Ak by však cena neudržala úroveň EMA 50 a vrátila sa späť pod 22,30 USD, trh by mohol opäť otestovať podporu v oblasti 21,50–21,00 USD, kde sa cena viackrát stabilizovala v minulosti.
Zdroj: xStation5
