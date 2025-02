Hims & Hers rastie o 24 % po akvizícii Trybe Labs 📈

Hims & Hers rastie o 24 % po akviz├şcii Trybe Labs, roz┼íiruje dom├ícu diagnostiku ­čôł

Akcie Hims & Hers Health dnes vzr├ístli o 24 % po ozn├ímen├ş strategickej akviz├şcie Trybe Labs, spolo─Źnosti ┼ípecializuj├║cej sa na rie┼íenia dom├íceho laborat├│rneho testovania. Tento krok predstavuje v├Żznamn├Ż posun smerom k personalizovanej zdravotnej starostlivosti, ke─Ć┼że umo┼żn├ş integr├íciu dom├ícej diagnostiky do telemedic├şnskej platformy Hims & Hers.

Dom├íce testovanie pre lep┼í├ş preh─żad o zdrav├ş

Akviz├şcia umo┼żn├ş komplexn├ę testovanie organizmu, vr├ítane dom├íceho odberu vzorky krvi, ─Źo pacientom poskytne v├Ą─Ź┼íiu kontrolu nad ich zdravotn├Żmi ├║dajmi. T├íto iniciat├şva podporuje misiu spolo─Źnosti v oblasti v─Źasn├ęho odha─żovania zdravotn├Żch riz├şk a prispieva k individualizovanej lie─Źbe v k─ż├║─Źov├Żch oblastiach, ako s├║ n├şzka hladina testoster├│nu, menopauza a perimenopauz├ílne zdravie.

Telemedic├şna a umel├í inteligencia

Hims & Hers zav├ídza minim├ílne invaz├şvnu met├│du odberu krvi pomocou lancety, ktor├í predstavuje alternat├şvu k klasick├Żm ihl├ím a testovac├şm kart├ím so su┼íenou krvou. Pou┼ż├şvatelia tak bud├║ m├┤c┼ą pohodlne monitorova┼ą:

Ôťů Hladiny horm├│nov

Ôťů Rizikov├ę faktory kardiovaskul├írnych ochoren├ş

Ôťů Stresov├ę markery

Ôťů Hladinu cholesterolu a funkciu pe─Źene

Ôťů Zdravie ┼ít├ştnej ┼ż─żazy a prostaty

Re├ílne zdravotn├ę ├║daje z├şskan├ę z t├Żchto testov nielen posilnia informovanos┼ą z├íkazn├şkov, ale aj podporia AI iniciat├şvy spolo─Źnosti. Medzi ne patr├ş MedMatch by Hims & Hers, pokro─Źil├í platforma zalo┼żen├í na umelej inteligencii, ktor├í pon├║ka personalizovan├║ a cenovo dostupn├║ zdravotn├║ starostlivos┼ą.

Rast a bud├║ca expanzia

Spolo─Źnos┼ą zd├┤raznila, ┼że lep┼í├ş pr├şstup k laborat├│rnym ├║dajom pom├┤┼że vylep┼íi┼ą personalizovan├ę lie─Źebn├ę pl├íny a prepoji┼ą tradi─Źn├ę klinick├ę vy┼íetrenia s digit├ílnymi zdravotn├Żmi rie┼íeniami.

Aj ke─Ć finan─Źn├ę podmienky akviz├şcie neboli zverejnen├ę, Hims & Hers potvrdila, ┼że transakcia bola plne financovan├í z vlastn├Żch hotovostn├Żch rezerv. Spolo─Źnos┼ą pl├ínuje spustenie dom├íceho testovania v priebehu bud├║ceho roka, ─Ź├şm si upevn├ş poz├şciu l├şdra v inovat├şvnej digit├ílnej zdravotnej starostlivosti.

Expanzia do dom├íceho laborat├│rneho testovania zd├┤raz┼łuje z├ív├Ązok Hims & Hers formova┼ą bud├║cnos┼ą personalizovanej medic├şny prostredn├şctvom dostupn├Żch, d├ítovo riaden├Żch a AI-podporovan├Żch zdravotn├Żch slu┼żieb. Aj ke─Ć je aktu├ílna hodnota spolo─Źnosti vysok├í, trhy o─Źak├ívaj├║, ┼że Hims & Hers z├şska v├Ą─Ź┼í├ş podiel na trhu zdravotnej starostlivosti.

HIMS.US (D1)

Akcie Hims & Hers Health (HIMS.US) tento rok vzr├ístli o takmer 190 % od za─Źiatku roka (YTD) a medziro─Źne (YoY) posilnili o 650 %. Tento v├Żrazn├Ż rast je poh├í┼łan├Ż implement├íciou umelej inteligencie v oblasti personalizovan├Żch zdravotn├Żch slu┼żieb.

 

Zdroj: xStation5