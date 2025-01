Hindenburg Research sa zameriava na Carvanu, obviňuje ju z vážnych účtovných problémov 📉

Akcie spoločnosti Carvana (CVNA.US) dnes zaznamenali výraznú volatilitu po tom, čo známy predajca na krátko Hindenburg Research zverejnil podrobnú správu, ktorá obviňuje online predajcu ojazdených áut z rozsiahlej účtovnej manipulácie a pochybných obchodných praktík. Akcie spočiatku klesli o 11 %, potom sa zotavili a obchodovali mierne vyššie. Tu je odkaz na celý článok.

Kľúčové obvinenia

800 miliónov USD z nezverejnených predajov úverov cez trusty spojené so spoločnosťou Cerberus Capital

Agresívne účtovné praktiky a laxné štandardy na poskytovanie úverov

Významné transakcie s pridruženými stranami so spoločnosťou DriveTime, kontrolovanou otcom CEO

Nezverejnené vyšetrovanie SEC podľa zpravodajskej firmy FOIA

Účtovné a úverové problémy

Vyšetrovanie Hindenburg Research, ktoré zahŕňalo 49 rozhovorov s odborníkmi z odvetvia a bývalými zamestnancami, tvrdí, že Carvana umelo navyšuje svoje vykázané príjmy prostredníctvom sporných účtovných praktík. Správa uvádza, že model poskytovania úverov "originate to sell" je výrazne zameraný na subprime dlžníkov, pričom takmer 44 % úverov spadá do kategórie non-prime.

Otázky ohľadom ocenenia

Short seller zdôrazňuje, že Carvana sa obchoduje za výrazné prémie voči konkurencii:

845 % vyšší predajný násobok oproti konkurentom CarMax a AutoNation

754 % prémia na základe očakávaných ziskov

4,8 miliardy USD v čistom dlhu s hodnotením junk kredit

Kritika vedenia

Správa vyjadruje obavy z predaja akcií zasvätenými osobami, konkrétne že Ernest Garcia II, otec CEO spoločnosti Carvana, nedávno predal akcie za 1,4 miliardy USD. Tieto predaje nasledujú po jeho predchádzajúcom predaji akcií za 3,6 miliardy USD v rokoch 2020–2021, ktorý predchádzal 99 % poklesu ceny akcií.

Dopad na trh

Napriek závažným obvineniam akcie Carvany vykázali odolnosť, zotavili sa z počiatočných strát a obchodovali o 2 % vyššie. Spoločnosť zatiaľ nereagovala na žiadosti o komentár k obvineniam.

Pozornosť sa teraz presúva na to, ako Carvana na tieto obvinenia odpovie a či by regulačné orgány mohli mať záujem o tvrdenia týkajúce sa nezverejnených transakcií s pridruženými stranami a účtovných praktík. Reakcia spoločnosti by mohla mať významné dopady na jej trhové ocenenie vo výške 44 miliárd USD a dôveru investorov.

Carvana (Denný interval)

Akcie znova otestovali úroveň 61,8 % Fibonacciho retracementu a aktuálne sa obchodujú nad 100-dňovým SMA. Pre býkov je kľúčovým cieľom 50-dňové SMA, ktoré sa zhoduje s úrovňou 23,6 % Fibonacciho retracementu. Táto úroveň predtým slúžila ako silná podpora pre akcie a teraz môže fungovať ako kritická rezistencia.

Medvede sa naopak budú snažiť stlačiť cenu pod úroveň 61,8 % Fibonacciho retracementu, zamerať sa na úroveň 78,6 % Fibonacciho retracementu a 200-dňové SMA na úrovni 153,91 USD.

RSI sa pokúša odraziť od medvedej divergencie, čo by mohlo signalizovať potenciálne zotavenie. MACD však naďalej diverguje smerom nadol, čo ukazuje na pretrvávajúce medvedie momentum a vyžaduje opatrnosť. Zdroj: xStation