Hospodársky kalendár: harmonogram vianočných trhov

Obdobie sviatkov predstavuje pre finančné trhy jedinečné prostredie. Zatiaľ čo väčšina hlavných búrz na Západe je zatvorená, ázijské trhy vo všeobecnosti fungujú pravidelne. Existujú však aj výnimky, najmä v Spojených štátoch. Ako sa bude vyvíjať obchodovanie počas nadchádzajúcich dní?

Skrátené seansy na Štedrý deň:

Holandsko, Belgicko, Portugalsko a Francúzsko: 09:00 - 13:55

Spojené kráľovstvo: 09:00 - 13:30 hod.

Španielsko: 09:00 - 14:00

USA (NYSE a NASDAQ): 15:30 - 19:00

Na Štedrý deň budú prebiehať bežné obchodné seansy len v Ázii (najmä v Číne a Japonsku). Wall Street obnoví obchodovanie na Boxing Day (26. decembra). Väčšina trhov sa vráti k bežnej prevádzke v piatok 27. decembra. Menový trh funguje normálne spolu s trhom s kryptomenami.

Dnešné zverejnenia údajov: - V pondelok bude zverejnený vývoj na burze:

Počas ázijskej seansy zverejnili svoje zápisnice zo zasadnutí Bank of Japan (BoJ) a Reserve Bank of Australia (RBA). BoJ v zápisnici zopakovala ochotu zvážiť zvýšenie úrokových sadzieb, ale vyjadrila neistotu v súvislosti so súčasným vývojom inflácie. Kurz USD/JPY zostáva zvýšený. Zápisnica RBA naznačila pokračujúcu podporu reštriktívneho nastavenia politiky, ale uznala možnosť uvoľnenia, ak bude inflácia pokračovať v očakávanej klesajúcej trajektórii. AUD/USD zostáva slabý a pohybuje sa v blízkosti miním z roku 2022 okolo úrovne 0,6200.

Nadchádzajúce zverejnenia údajov:

16:00 USA: Richmondský Fed index za december (očakávania: -10; predchádzajúce: -14)

22:30 SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ (11:30): Zmena zásob ropy API (očakávané: -1,6 mil. barelov; predchádzajúce: -4,7 mil. barelov)

Kľúčové správy počas vianočného obdobia: