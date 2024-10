Humana klesla o 15 % v dôsledku nízkej dopytu a hodnotení Medicare Advantage 📉

Akcie poisťovne Humana (HUM.US) dnes klesli o 15 %, po tom, čo spoločnosť oznámila Komisii pre cenné papiere a burzy, že jej hodnotenia takzvaných plánov Medicare Advantage sa výrazne znížili. Podiel zákazníkov zapísaných do plánov na rok 2025 klesol na 25 %, oproti 94 % tento rok. Tieto plány sú súkromné ekvivalenty vládneho programu Medicare (navrhnutého pre ľudí vo veku 65 a viac rokov). Ročné okno pre zápis do poisťovania na rok 2025 začína 15. októbra a zákazníci budú mať čas do 7. decembra, aby sa rozhodli o pokrytí.

Poisťovňa uviedla, že výsledky hodnotení neovplyvnia jej výkon v aktuálnom a nasledujúcom roku 2025, ale negatívne ovplyvnia príjmy od roku 2026.

Na základe predbežných údajov na rok 2025 z Centier pre Medicare a Medicaid (CMS) je v súčasnosti iba 1,6 milióna , čo je 25 % jej členov, zapísaných do individuálnych plánov na budúci rok.

z je v súčasnosti iba , čo je jej členov, zapísaných do individuálnych plánov na budúci rok. Hlavným vinníkom je pokles hodnotenia pre jednu z kľúčových zmlúv spoločnosti Humana, do ktorej je zapísaných 45 % jej členov. Hodnotenie kleslo z 4,5 hviezdičky na 3,5 hviezdičky , a táto zmluva predstavuje viac ako 90 % skupinových plánov Medicare Advantage.

jej členov. Hodnotenie kleslo z , a táto zmluva predstavuje viac ako skupinových plánov Medicare Advantage. Spoločnosť odhaduje, že pokles hodnotenia je spôsobený zmenou v spôsobe, akým sú hodnotenia počítané, čo môže byť stále nesprávne, a čaká na objasnenie od CMS. Spoločnosť sa momentálne snaží problém vyriešiť a minimalizovať dopad.

BTIG uviedla, že hodnotenia spoločnosti Humana boli sklamaním, vzhľadom na to, že plány už čelili problémom - vyšším nárokom a rastúcim návštevám v nemocniciach.

Humana (HUM.US, D1 interval)

Humana plánuje v nasledujúcich mesiacoch poskytnúť viac informácií o budúcich stratégiách na zlepšenie výkonu. Uviedla, že podniká kroky na zvýšenie zapojenia členov a poskytovateľov, zlepšenie technológie a zvýšenie kvality zákazníckeho servisu. Avšak investori sú veľmi opatrní. Akcie Humany sú teraz na úrovni 237 USD, blízko minimám počas Covid-19, čo je ďaleko pod EMA200 (červený signál).