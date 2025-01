Indonézia napriek návrhu v hodnote 1 miliardy dolárov naďalej zakazuje iPhone 16 od spoločnosti Apple

Indonézia potvrdila svoj zákaz predaja telefónu iPhone 16 spoločnosti Apple Inc. a tvrdí, že navrhovaná investícia spoločnosti vo výške 1 miliardy USD vrátane plánov na výstavbu výrobného závodu AirTag nespĺňa požiadavky krajiny na domáci obsah.

Podľa ministra priemyslu Agusa Gumiwanga Kartasasmita návrh spoločnosti Apple na výstavbu továrne na výrobu štítkov AirTag - príslušenstva používaného na sledovanie osobných predmetov - nespĺňa kritériá potrebné na získanie certifikátu miestneho obsahu. Bez tejto certifikácie nemôže spoločnosť Apple predávať svoje vlajkové smartfóny v Indonézii.

„Vláda zatiaľ nemá podklad na vydanie požadovaných certifikátov,“ povedal Kartasasmita počas stredajšieho brífingu. „Spoločnosť Apple sa s nami musí zapojiť do ďalších rokovaní, aby zabezpečila splnenie požiadaviek.“

Zákaz, ktorý platí od októbra, je súčasťou širšej stratégie Indonézie na podporu väčších zahraničných investícií do miestnej výroby. Indonézia s približne 280 miliónmi obyvateľov predstavuje pre spoločnosť Apple významný rastový trh. Pretrvávajúce obmedzenia predaja však poskytujú konkurenčnú výhodu súperom, ako sú Samsung a Xiaomi, ktorí už dodržali predpisy krajiny tým, že zriadili miestne výrobné prevádzky.

Potenciálne sankcie pre Apple

Kartasasmita naznačil, že ak Apple nesplní požiadavky, mohli by byť uvalené sankcie, hoci poznamenal, že by to bola posledná možnosť. „Skúmame alternatívne riešenia a spoločnosti Apple sme už predložili protinávrh,“ dodal.

Napriek patovej situácii sa začiatkom tohto týždňa objavil optimizmus, keď minister pre investície Rosan Roeslani oznámil, že návrh továrne AirTag spoločnosti Apple bol schválený. Konečné rozhodnutie o súlade však prináleží ministerstvu priemyslu, ktoré plán označilo za nedostatočný.

Spoločnosť Apple sa zaviazala vybudovať závod AirTag do začiatku roka 2026, ale jej neschopnosť vyrábať hlavné komponenty smartfónov na miestnej úrovni zostáva sporným bodom. Zástupcovia spoločnosti v súčasnosti v Jakarte rokujú s vládnymi úradníkmi v snahe vyriešiť tento problém.

Miestna výroba: Konkurenčná výhoda

Ostatní výrobcovia smartfónov, vrátane spoločností Samsung a Xiaomi, úspešne prešli indonézskymi pravidlami o domácom obsahu, ktoré boli zavedené v roku 2017, tým, že zriadili výrobné závody, získavali materiály z miestnych zdrojov a zamestnávali indonézskych pracovníkov. Ďalšie opatrenia, ako napríklad vývoj aplikácií a investície do miestnych vývojárskych akadémií, ešte viac upevnili ich súlad s predpismi.

Kartasasmita zdôraznil, že pre spoločnosť Apple neexistuje žiadna lehota na dosiahnutie súladu. „Ak chce spoločnosť Apple predávať iPhone 16 - alebo dokonca uviesť na trh iPhone 17 v Indonézii - rozhodnutie je výlučne na nej,“ povedal.

Vplyv na trh

Pretrvávajúci zákaz obmedzuje prístup spoločnosti Apple na jeden z najsľubnejších trhov juhovýchodnej Ázie, kde je konkurencia medzi globálnymi značkami smartfónov tvrdá. Situácia podčiarkuje problémy, ktorým čelia nadnárodné spoločnosti pri prispôsobovaní sa lokálnym predpisom, aj keď sa usilujú o rast v rozvíjajúcich sa ekonomikách.

Spoločnosť Apple sa k tejto záležitosti odmietla vyjadriť.