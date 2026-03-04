Inflácia v Česku spomaľuje, no konflikt na Blízkom východe môže zmeniť výhlaď 📉

- Česká inflácia vo februári spomalila na 1,4 %, čo je najmenej od roku 2016.
- Základná sadzba ČNB zostáva na 3,5 % od mája.
- Rast cien energií v dôsledku konfliktu s Iránom môže obmedziť priestor na znižovanie sadzieb.
- Ceny služieb rastú o 4,5 %, čo stále naznačuje pretrvávajúce domáce inflačné tlaky.
- Česká inflácia vo februári spomalila na 1,4 %, čo je najmenej od roku 2016.
- Základná sadzba ČNB zostáva na 3,5 % od mája.
- Rast cien energií v dôsledku konfliktu s Iránom môže obmedziť priestor na znižovanie sadzieb.
- Ceny služieb rastú o 4,5 %, čo stále naznačuje pretrvávajúce domáce inflačné tlaky.
Inflácia v Českej republike vo februári nečakane spomalila a dostala sa na najnižšiu úroveň od roku 2016. Podľa rýchleho odhadu štatistického úradu vzrástli spotrebiteľské ceny medziročne o 1,4 %, čo bolo menej než 1,6 %, ktoré očakávali analytici v prieskume agentúry Bloomberg, a zároveň pod prognózou Českej národnej banky.
Napriek pozitívnemu vývoju inflácie však rastie neistota ohľadom ďalšieho vývoja menovej politiky. Rast globálnych cien energií po eskalácii konfliktu s Iránom môže opäť zvýšiť inflačné tlaky a obmedziť priestor na znižovanie úrokových sadzieb. Česká národná banka drží základnú sadzbu od posledného zníženia v máji na úrovni 3,5 %.
Banková rada pritom minulý mesiac diskutovala o možnosti ďalšieho „jemného doladenia“ sadzieb smerom nadol. Podľa viceguvernéra Jana Fraita však musí centrálna banka pred marcovým zasadnutím zostať otvorená rôznym scenárom, keďže globálna ekonomická situácia je veľmi neistá.
Trhy medzitým začali prehodnocovať očakávania ďalšieho uvoľňovania menovej politiky. Po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe a prudkom raste cien energií investori obmedzili stávky na znižovanie sadzieb v tomto roku a niektoré derivátové kontrakty dokonca naznačujú možnosť rastu sadzieb počas nasledujúcich 12 mesiacov.
Vývoj inflácie navyše čiastočne skresľuje jednorazové vládne opatrenie. Zníženie cien elektriny pomáha tento rok tlmiť celkovú infláciu, no centrálni bankári už skôr uviedli, že tento efekt budú pri rozhodovaní o sadzbách do veľkej miery ignorovať.
Pozornosť tak zostáva zameraná najmä na jadrovú infláciu a ceny služieb, ktoré lepšie odrážajú domáce cenové tlaky. Tie vo februári medziročne vzrástli o 4,5 %, čo je stále relatívne vysoká úroveň, ktorú centrálna banka označuje za zvýšenú.
📈 Online trading konferencia 2026
BREAKING: US100 mierne klesá 📊 NFP v USA výrazne slabšie, než sa očakávalo
Ekonomický kalendár – Všetky oči na NFP (06.03.2026)
Ranný komentár: Nákupy akcií v Berkshire a Trade Desku, Dassault vs Airbus a nová karta Robinhoodu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.