Ranné zhrnutie (04.03.2026)

- Ázijské trhy klesajú už tretiu seansu po sebe v dôsledku eskalujúceho napätia medzi USA, Izraelom a Iránom. Japonský index JP225 stráca 1,50 % na 54 400 bodov, čínske indexy klesajú o 0,70–1,50 % a austrálsky AU200cash oslabuje o 0,75 %.
- Výrazne klesá aj juhokórejský index Kospi. Investori využili rast napätia na Blízkom východe ako príležitosť na výber ziskov po parabolickom raste v posledných mesiacoch. Index dnes stráca 12 %, napriek tomu je od začiatku roka stále o 18 % vyššie.
- Ceny ropy dnes rastú približne o 2 %. OIL.WTI sa obchoduje na úrovni 76,25 USD za barel a Brent na 83,50 USD. Ceny vzrástli po útokoch v blízkosti Hormuzského prielivu, ktoré narušili dopravu tankerov. Neskoro včera Trump oznámil námornú ochranu a poistnú podporu pre prepravu energií s cieľom stabilizovať situáciu.
- Situácia na forexovom trhu je dnes zmiešaná. Medzi najslabšie meny patrí austrálsky dolár (AUD), zatiaľ čo na opačnej strane stoja novozélandský dolár (NZD) a švajčiarsky frank (CHF).
- Drahé kovy sa po včerajšom výpredaji odrážajú smerom nahor. Zlato rastie o 1,20 % na 5 120 USD za uncu a striebro posilňuje o 3,20 % na 83,30 USD za uncu.
- Oficiálne ukazovatele PMI v Číne zostali v pásme kontrakcie, pričom kompozitný index dosiahol hodnotu 49,5, čo signalizuje pokračujúcu slabosť domácej ekonomiky. Neoficiálny index Caixin PMI naopak vzrástol na 52,1 – najvyššiu úroveň od pandémie. Zlepšenie bolo podporené silným rastom nových objednávok a exportu. Protichodné dáta tak komplikujú hodnotenie trajektórie oživenia čínskej ekonomiky.
- Silnejšie neoficiálne dáta poukázali na zvýšenú produkciu a dopĺňanie zásob. Náklady na suroviny dosiahli najvyššiu úroveň za 44 mesiacov, najmä kvôli kovom. Producenti časť nákladov preniesli na zákazníkov, avšak rast zamestnanosti zostal mierny.
- Japonské úrady opäť zdôraznili pripravenosť zasiahnuť na forexovom trhu vrátane možnej menovej intervencie. Napriek geopolitickému napätiu japonský jen nesplnil úlohu bezpečného prístavu, najmä kvôli rastúcim cenám ropy, ktoré negatívne ovplyvňujú obchodnú bilanciu Japonska.
- Austrálsky HDP vzrástol o 0,8 % q/q a 2,6 % y/y, čím prekonal očakávania. Dynamika rastu sa oproti minimám z polovice roka 2024 výrazne zlepšila. Spotreba domácností však zostáva opatrná.
