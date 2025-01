Jamie Dimon sa v „základnom scenári“ rozhodne odstúpiť z postu generálneho riaditeľa JPMorgan až za niekoľko rokov

Jamie Dimon, dlhoročný generálny riaditeľ banky JPMorgan Chase, v stredu uviedol, že jeho „základný predpoklad“ na odstúpenie z funkcie generálneho riaditeľa je ešte niekoľko rokov vzdialený. Tieto poznámky odzneli počas diskusií s analytikmi po rozsiahlych zmenách vo vedení najväčšej banky v krajine, ktoré opätovne vyvolali špekulácie o jeho prípadnom nástupcovi.

Súčasťou tejto zmeny bolo aj vymenovanie Jennifer Piepszakovej za novú prevádzkovú riaditeľku, ktorá nahradila dlhoročného zástupcu Daniela Pinta. Napriek povýšeniu Piepszakovej banka spresnila, že nemá v úmysle usilovať sa o funkciu generálnej riaditeľky, hoci predtým bola považovaná za hlavnú kandidátku na Dimonovu pozíciu.

68-ročný Dimon zopakoval svoje predchádzajúce vyhlásenie, že jeho časový plán odstúpenia z funkcie už nie je vzdialený až päť rokov. „Toto vôbec nemení časový plán,“ povedal novinárom, čím reagoval na obavy, že nedávne zmeny by mohli signalizovať urýchlený odchod.

Keď na neho počas samostatného telefonátu zatlačil analytik spoločnosti Wells Fargo Mike Mayo, aby podal ďalšie vysvetlenie, Dimon povedal: „Sme na ceste. Nie je to len o mne - je to aj o ďalších vedúcich ľuďoch v spoločnosti a predstavenstve. Ak tu budem ešte niekoľko rokov, bude nakoniec na predstavenstve, aby rozhodlo, či zostanem predsedom predstavenstva. Ale musí to byť v súlade aj s novým generálnym riaditeľom a jeho víziou.“

Dimon dodal: „Teraz sa pozeráte na potenciálne štyri alebo päť rokov - alebo viac. V marci budem mať 69 rokov a myslím si, že je to racionálne.“

Na otázku o potenciálnych nástupcoch Dimon zdôraznil, že banka má niekoľko silných kandidátov vrátane Marianne Lakeovej, Douga Petna a Troya Rohrbaugha. „Väčšinu z nich poznáte - možno jedného alebo dvoch nie. Zatiaľ však nie je nič rozhodnuté,“ povedal.

Dimon tiež pripustil, že plány nástupníctva môžu ešte ovplyvniť nepredvídané okolnosti. „Aj keby ste si mysleli, že dnes viete, veci sa môžu zmeniť - ľudia ochorejú, zmenia názor alebo čelia rodinným okolnostiam. Takže nie je možné mať úplnú istotu.“

Keď Mayo zhrnul, že Dimonovým súčasným „základným scenárom“ je zostať generálnym riaditeľom ešte niekoľko rokov, Dimon súhlasil: „Áno, základný scenár, áno.“

Úvahy o kľúčových vedúcich pracovníkoch

Dimon vyjadril obdiv odchádzajúcemu prevádzkovému riaditeľovi Danielovi Pintovi, ktorý v roku 2020 dočasne zastúpil úlohu generálneho riaditeľa, kým Dimon podstúpil operáciu srdca. „Začínal na základnej pozícii v Argentíne, postúpil na vedúcu pozíciu v oblasti obchodovania v Latinskej Amerike a posledné desaťročie strávil budovaním jednej z najlepších komerčných a investičných bánk na svete. Viac ako päť rokov bol mojím partnerom ako prezident a prevádzkový riaditeľ,“ povedal Dimon.