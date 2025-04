📉 Kakao klesá o 4 %

­čôî Futures na kakao oslabuj├║ pre predpovede da┼ż─Ćov a slab├ę ├║daje nazna─Źuj├║ce probl├ęmy s dopytom

Futures na kakao obchodovan├ę na ICE (COCOA) dnes klesaj├║ o takmer 4 %, a to pre predpovede da┼ż─Ćov v Braz├şlii a ├üzii a slab├ę ├║daje o spracovan├ş b├┤bov, ktor├ę vyvolali obavy z poklesu dopytu na trhu. Prepad spracovania kakaa v Malajzii o 15 % v 1. ┼ítvr┼ąroku 2025 (pod─ża Malaysian Cocoa Board a Cocoa Manufacturers Group) a v Braz├şlii o 13 % (AIPC) signalizuje slabn├║ci dopyt po vla┼łaj┼íom prudkom raste cien. V roku 2024 sa ceny kakaa strojn├ísobili, ─Źo sa teraz odr├í┼ża v glob├ílnom poklese dopytu po ÔÇ×drah┼íejÔÇť ─Źokol├íde a jej ved─żaj┼í├şch produktoch.

V d├┤sledku prudk├ęho rastu cien kakaa je pre v├Żrobcov ─Źokol├ídy a spracovate─żov extr├ęmne n├íkladn├ę dop─║┼ła┼ą z├ísoby. Nedostatok dod├ívok z Pobre┼żia Slonoviny a Ghany ÔÇö dvoch najv├Ą─Ź┼í├şch producentov na svete ÔÇö skomplikoval v├Żhla─Ć trhu pre stovky spolo─Źnost├ş v odvetv├ş.

Akcie americk├ęho v├Żrobcu ─Źokol├ídy Hershey (HSY.US) sa st├íle sna┼żia zotavi┼ą zo ┼ítvorro─Źn├Żch min├şm.

Minul├Ż t├Ż┼żde┼ł najv├Ą─Ź┼í├ş v├Żrobca ─Źokol├ídy na svete, ┼ívaj─Źiarsky Barry Callebaut (BARN.CHN), ozn├ímil pokles objemu predaja a zn├ş┼żil svoj v├Żhla─Ć tr┼żieb, pri─Źom ako d├┤vod uviedol dopad vysok├Żch cien kakaa. Po ozn├ímen├ş klesli jeho akcie na najni┼ż┼íiu ├║rove┼ł za posledn├Żch 14 rokov.

Obavy o dod├ívky pretrv├ívaj├║, aj ke─Ć dod├ívky do pr├şstavov v Pobre┼ż├ş Slonoviny s├║ nad ├║rov┼łami z minul├ęho roka a z├ísoby kakaa v skladoch monitorovan├Żch burzou vzr├ístli na najvy┼í┼íiu ├║rove┼ł za viac ako p├Ą┼ą mesiacov. Navy┼íe, predpovede po─Źasia teraz nazna─Źuj├║ n├ívrat da┼ż─Ćov v Ghane a Pobre┼ż├ş Slonoviny. Tento scen├ír by mohol zmierni┼ą obavy z n├íro─Źnej suchej sez├│ny v z├ípadnej Afrike. Pod─ża ├║dajov agent├║ry Bloomberg sa o─Źak├íva, ┼że da┼żde prines├║ potrebn├║ vlhkos┼ą do k─ż├║─Źov├Żch pestovate─żsk├Żch oblast├ş kakaa, zatia─ż ─Źo sez├│nne zr├í┼żky vo v├Żchodoafrick├Żch kakaov├Żch regi├│noch podporuj├║ rast stromov. Silnej┼íie da┼żde v s├║─Źasnosti zasahuj├║ aj kakaov├ę oblasti Indon├ęzie a Malajzie, ─Źo zvy┼íuje o─Źak├ívania zlep┼íenia bud├║cej ponuky.

COCOA (D1)

Futures na kakao dnes klesaj├║ o 4,3 % na 7 879 USD a pokles pod 7 600 USD by mohol otvori┼ą cestu k otestovaniu lok├ílnych min├şm z jesene 2024 v bl├şzkosti ├║rovne 6 295 USD. Pod─ża metodiky price action sa ─Ćal┼í├ş v├Żznamn├Ż odpor ÔÇö podporen├Ż 71,6 % Fibonacciho retracementom rastu z roku 2024 ÔÇö nach├ídza v oblasti okolo 8 200 USD.

Zdroj: xStation5