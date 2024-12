Katarský minister energetiky Saad al-Kaabi: Trumpove plány neznižujú našu dôveru na globálnom trhu s LNG

Katarský minister energetiky Saad al-Kaabi na dnešnej tlačovej konferencii uviedol, že Katar sa neobáva konkurencie, ktorú by mohlo priniesť plánované zrušenie obmedzení na export skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov, ktoré oznámil novo zvolený americký prezident Donald Trump. Al-Kaabi zdôraznil, že projekty LNG sú riadené súkromnými spoločnosťami, ktoré posudzujú ich ekonomickú návratnosť, a vyjadril presvedčenie, že Katar zostane kľúčovým hráčom na globálnom trhu s LNG.

Na otázku, ako by Trumpov návrat do Bieleho domu mohol ovplyvniť energetické vzťahy medzi Katarom a USA, al-Kaabi poznamenal, že projekty v oblasti ropy a plynu majú dlhodobý charakter a presahujú funkčné obdobie jednotlivých vlád. Dodal, že Trump je často vnímaný ako „pro-biznis“ prezident, čo môže byť výhodné pre energetický sektor.

Al-Kaabi zároveň kritizoval novú smernicu Európskej únie o udržateľnosti v dodávateľských reťazcoch. Táto smernica vyžaduje, aby spoločnosti kontrolovali, či ich dodávatelia nevyužívajú nútenú prácu alebo nespôsobujú ekologické škody. Za porušenie pravidiel hrozia firmám pokuty až do výšky 5 % ich celosvetových príjmov. Al-Kaabi varoval, že takéto opatrenia môžu odradiť investorov, vrátane Katarského investičného fondu, od pôsobenia v Európe. Otázkou zostáva – prečo?

Trumpova administratíva medzitým pripravuje agresívny plán na expanziu amerického LNG sektora. Tento plán zahŕňa zrýchlené schvaľovanie povolení na export LNG a zvýšenie ťažby ropy a plynu na federálnych územiach a pobrežných oblastiach USA. Analytici predpokladajú, že tento krok by mohol viesť k „zlatej ére“ amerického LNG, pričom export by sa mohol do roku 2030 zdvojnásobiť.

Na druhej strane Katar pokračuje vo svojich vlastných ambicióznych projektoch, ktoré majú zvýšiť jeho kapacitu na produkciu LNG. Projekt North Field West má do roku 2030 pridať ďalších 16 miliónov ton ročne, čím by sa celková kapacita Kataru zvýšila na 142 miliónov ton ročne.