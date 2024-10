Komoditné zhrnutie: Ropa, zlato, zemný plyn a cukor (03.09.2024)

Stojí za zmienku, že od októbra plánuje OPEC+ vrátiť na trh 180 tis. barelov denne, čo by do septembra 2025 vyrovnalo svojvoľné škrty.

Spoločnosť Exxon verí, že dopyt po rope zostane v nasledujúcich rokoch silný a prekročí 100 mil. barelov denne. Zo štúdie spoločnosti vyplýva, že aj v prípade, že by každé auto predané po roku 2035 bolo elektrické, dopyt po rope by sa udržal na úrovni 85 mil. barelov denne, čo volá po nedostatočných investíciách do ťažby.