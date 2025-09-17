Konferencia šéfa Fedu Powella (LIVE)

Práve sa začala konferencia predsedu Fedu Jeroma Powella. Nižšie sú uvedené najdôležitejšie komentáre bankára:
Rast zamestnanosti spomalil, riziká na trhu práce sa zvýšili.
Nezamestnanosť zostáva nízka, ale mierne vzrástla.
Aktivita v sektore bývania zostáva slabá.
Spomalenie rastu HDP odráža pokles spotrebiteľských výdavkov.
Inflácia v poslednom období vzrástla, zostáva mierne zvýšená.
Inflácia sa zmiernila z maxím z polovice roka 2022, ale stále je zvýšená.
Dopyt po pracovnej sile oslabil.
Veľká časť spomalenia zamestnanosti súvisí s poklesom pracovnej sily.
Prírastky pracovných miest výrazne spomalili v dôsledku nižšej imigrácie a nižšej participácie.
Nezamestnanosť sa za posledný rok príliš nezmenila.
Základný scenár: dopad ciel na infláciu bude krátkodobý.
Riziko pretrvávajúcej inflácie z ciel je potrebné riadiť a vyhodnotiť.
Celkový efekt ciel na infláciu sa ešte len ukáže.
Zmeny v politike sa vyvíjajú a ich účinky na ekonomiku sú neisté.
Za horizontom budúceho roka je väčšina ukazovateľov inflačných očakávaní v súlade s cieľom 2 %.
Inflácia pri tovaroch vzrástla, dezinflačný trend pri službách pokračuje.
Celkové ceny PCE v auguste pravdepodobne vzrástli medziročne o 2,7 %, jadrové PCE o 2,9 %.
Powell sa počas tlačovej konferencie snaží tlmiť investorský optimizmus a zdôrazňuje závislosť Fedu od dát. Dolár mierne posilňuje a EURUSD znižuje zisky dosiahnuté krátko po zverejnení rozhodnutia.
