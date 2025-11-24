Krypto novinky: Bitcoin sa po výpredaji stabilizuje 📈 Pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb Fedu v decembri stúpa

Kryptomeny sa pokúšajú otvoriť nový týždeň s miernymi, stabilizujúcimi ziskami po veľmi slabom období, počas ktorého BTC klesol o viac ako 30 % zo svojich nedávnych maxím. Americké krypto ETF zostávajú kľúčovým nástrojom na monitorovanie trhu. Za posledné štyri týždne zaznamenali fondy založené na BTC rekordný odlev 4,35 miliardy dolárov. Len IBIT spoločnosti BlackRock zaznamenal minulý týždeň čisté odlevy vo výške viac ako 1,2 miliardy USD, pričom celkový objem obchodovania všetkých fondov presiahol 40 miliárd USD, čo naznačuje významné inštitucionálne prehodnotenie pozícií. Hlavným hnacím motorom rizikových aktív je dnes prudký nárast očakávaní zníženia úrokových sadzieb v decembri – trh teraz pripisuje 70 % pravdepodobnosť, v porovnaní s približne 20 % pred týždňom.
Pokiaľ sa akciové trhy budú naďalej zotavovať z nedávnych poklesov, kryptomeny môžu nasledovať podobnú cestu. Podobný objem odlevu z ETF bol zaznamenaný na jar počas výpredaja vyvolaného clami Donalda Trumpa. Zdroj: CryptoQuant
Priemerná strata, ktorú v súčasnosti zaznamenávajú krátkodobí investori, je takmer 30 %, čo je úroveň, ktorá sa v minulosti spájala buď so vstupom bitcoinu na medvedí trh, alebo s formovaním dna počas hlbokých korekcií. Zdroj: Bitcoin Magazine Pro
Grafy bitcoinu a etherea
Keď sa pozrieme späť na paniku v apríli, pokles bitcoinu z vrcholu na dno bol vtedy – v najhoršom prípade – tiež okolo 30 %, podobne ako teraz. Táto korekcia však bola menej dramatická a postupnejšia. Dnes čelí BTC silnému zisku najväčších a najstarších držiteľov, zatiaľ čo prílevy od retailových investorov zostávajú obmedzené. Mnohí retailoví obchodníci stratili kapitál počas krachu 10. októbra, keď stovky altcoinov klesli o viac ako 50 % za niekoľko hodín.
Zdroj: xStation5
Ethereum má ešte pred sebou dlhú cestu, kým sa vráti na úroveň 3 000 USD. Ukazovatele RSI aj MACD momentálne poukazujú na extrémne slabú dôveru. Pri pozorovaní prekročenia EMA50 pod EMA200 („smrtiaci kríž“) vidíme, že v posledných štyroch prípadoch od roku 2021 tento vzor dvakrát označil dno ceny, ale v ostatných dvoch prípadoch predchádzal krátkemu oživeniu, po ktorom nasledovala ďalšia vlna poklesov.
Zdroj: xStation5
Podľa analýzy CryptoQuant by opätovný pokles pod hranicu 80 000 USD mohol zvýšiť pravdepodobnosť medvedieho trhu a vyvolať dlhodobý tlak na krátkodobých držiteľov bitcoinu, ktorí v uplynulých týždňoch utrpeli značné straty.
Zdroj: CryptoQuant
Denné zhrnutie: Americké indexy rastú, zatiaľ čo dolár oslabuje pred sviatkom Dňa vďakyvzdania 🗽
Futures na kávu rastú v dôsledku sucha v Brazílii 📈
EURUSD posilňuje o 0,4 % a odráža sa od dôležitej zóny podpory 📈
NATGAS klesá o 4 % v dôsledku teplého počasia v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.