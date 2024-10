Krypto novinky: 📉Bitcoin v týždni, ktorému dominovalo rozhodnutie Fedu, klesol o 3 % na 57 500 USD 🗽

Slab├í n├ílada na trhu kryptomien pretrv├íva. Bitcoin str├íca 3 % a testuje 57 500 USD, pod k─ż├║─Źovou rezistenciou na ├║rovni 60 000 USD (EMA200).

Polygon a Dogecoin str├ícaj├║ takmer 5 %. Rekordn├Ż ─Źist├Ż pr├şlev do ETF (+230 mil. USD) minul├Ż piatok nedok├ízal zastavi┼ą poklesy na trhu BTC

V├Żnosy americk├Żch dlhopisov klesaj├║ spolu s indexmi na Wall Street. Nasdaq str├íca -1 %, dominuje pokles v sektore polovodi─Źov

Trhy o─Źak├ívaj├║, ┼że Fed zn├ş┼żi sadzby o 50 b. b. Region├ílny index newyorsk├ęho Fedu dnes klesol na najvy┼í┼íiu ├║rove┼ł od roku 2022 (11,5 oproti -4,3 progn├│ze a -4,7 predt├Żm).

S&P Global pouk├ízala na riziko probl├ęmov s transparentnos┼ąou rezerv spolo─Źnosti Tether, ktor├í stoj├ş za emisiou stablecoinu USDT (75 % trhov├Ż podiel)

Napriek poklesu sily dol├íra a v├Żnosov sa zd├í, ┼że bitcoin nie je trhmi preferovan├Żm "antidol├írov├Żm zabezpe─Źen├şm" (k├Żm obavy z recesie v USA nie s├║ re├ílne) a ustupuje zlatu, ktor├ę postupne l├íme historick├ę rekordy. To v┼íetko znamen├í, ┼że sila alebo slabos┼ą BTC sa op├Ą┼ą za─Ź├şna vn├şma┼ą ako glob├ílny barometer ochoty riskova┼ą, ktor├Ż po─Źas dovolenkovej sez├│ny chytil do─Źasn├Ż dych. Investori na trhu kryptomien maj├║ pr├ívo by┼ą sklaman├ş, a ak sa n├ílada na akciov├Żch trhoch ─Ćalej oslab├ş, nie je vyl├║─Źen├í rezign├ícia a ─Ćal┼í├ş impulz smerom nadol. Presne 18. septembra Fed prijme rozhodnutie o ├║rokov├Żch sadzb├ích. Vplyv tohto rozhodnutia na Bitcoin m├┤┼że z├ívisie┼ą v├Żlu─Źne od indexov, vo─Źi ktor├Żm sa jeho korel├ícia v poslednom ─Źase mierne zv├Ż┼íila. Dne┼ín├í seansa ukazuje, ┼że investori st├íle poci┼ąuj├║ ur─Źit├Ż stres pred historicky prv├Żm zn├ş┼żen├şm sadzieb v USA za posledn├ę 4 roky.

Bitcoin (graf D1)

Cena re┼ípektuje 200-d┼łov├Ż exponenci├ílny k─║zav├Ż priemer ako hlavn├║ ├║rove┼ł rezistencie, ktor├í sa v s├║─Źasnosti pohybuje okolo 60 000 USD. Odraz od tejto ├║rovne a takmer 5 % pohyb smerom nadol nazna─Źuje zjavn├║ slabos┼ą trhu. Rekordn├ę pr├şlevy do ETF nepomohli n├ílade a rekordn├Ż n├íkup BTC (pribli┼żne 1,1 miliardy USD), ktor├Ż ozn├ímila spolo─Źnos┼ą Microstrategy (MSTR.US), nedok├ízal n├íladu trvalo zlep┼íi┼ą. Na RSI vid├şme miernu b├Ż─Źiu divergenciu, ale form├ícii pennant m├┤┼że predch├ídza┼ą ─Ćal┼í├ş v├Żraznej┼í├ş pohyb nadol. K─ż├║─Źov├ę ├║rovne supportu s├║ okolo 51 000 USD a 48 000 USD vyzna─Źen├ę Fibonacciho retracementom a predch├ídzaj├║cimi cenov├Żmi reakciami.

Zdroj: xStation5

Minul├Ż t├Ż┼żde┼ł bol piatkov├Ż ─Źist├Ż pr├şlev do BTC rekordn├Ż od za─Źiatku septembra, a to 263 mili├│nov USD. Nedok├ízali v┼íak trvalo zlep┼íi┼ą n├íladu na trhu a priemern├Ż dr┼żite─ż ETF na BTC v s├║─Źasnosti op├Ą┼ą, prv├Żkr├ít od za─Źiatku augusta, trp├ş pod─ża ├║dajov z on-chainu stratou takmer 10 %. Priemern├í n├íkupn├í cena kr├ítkodob├Żch dr┼żite─żov (STH) je v s├║─Źasnosti oj. 62 tis├şc USD. To znamen├í diskont vo─Źi spotov├Żm cen├ím v strednej jednocifernej hodnote. Pokles pod 55 tis├şc USD by mohol potenci├ílne vyvola┼ą vlnu v├Żpredajov a testovanie ned├ívnych, pre pokra─Źuj├║ci b├Ż─Ź├ş trh d├┤le┼żit├Żch podp├┤r.

 

Zdroj: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

Vracia sa "strach z Tetheru"?

Agent├║ra S&P Global uviedla, ┼że Tether, najv├Ą─Ź┼í├ş svetov├Ż emitent stablecoinov (USDT), v roku 2024 st├íle neukon─Źil ┼żiadne nez├ívisl├ę audity; samotn├Ż Tether dostal od tohto ratingov├ęho giganta n├şzke hodnotenie 4 z 5. Regula─Źn├ę org├íny v USA a Spojenom kr├í─żovstve v s├║─Źasnosti vy┼íetruj├║ transakcie v hodnote pribli┼żne 20 mili├írd USD na ruskej burze Garantex. V janu├íri spolo─Źnos┼ą Cantor Fitzgerald, ktor├í spolupracuje s Tetherom, uviedla, ┼że vid├ş d├┤kazy o tom, ┼że Tether m├í v skuto─Źnosti to─żko rezerv, ako tvrd├ş - ale nevyjadrila sa k tomu, "pre─Źo".

Tether pod─ża Coin Terminal mal za posledn├Żch 30 dn├ş pr├şjmy vo v├Ż┼íke 400 mili├│nov USD a vo svojich v├Żsledkoch za 1. ┼ítvr┼ąrok uviedol, ┼że dr┼ż├ş americk├ę ┼ít├ítne dlhopisy v hodnote viac ako 90 mili├írd USD. Celkov├ę rezervy USDT na burz├ích v s├║─Źasnosti predstavuj├║ 20,4 miliardy USD. Potenci├ílny depeg Tether-USD by bol zni─Źuj├║cou udalos┼ąou pre cel├Ż kryptografick├Ż priemysel, av┼íak USDT/BTC nebol zranite─żn├Ż ┼żiadnym tzv. naprogramovan├Żm depegom stablecoinov v roku 2022, kolapsom FTX a UST (Luna), ako aj do─Źasn├Żm depegom Circle (USDC) v minulom roku. Bitcoin by bol potenci├ílnym pr├şjemcom takzvan├Żch "stablecoins" depegov (potenci├íl n├írastu pr├şlevu do BTC).

Zdroj: V├Żskum spotrebite─żov