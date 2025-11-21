Lilly a Novo zvyšujú dostupnosť liekov na obezitu

- Eli Lilly a Novo Nordisk začnú od januára predávať Zepbound a Wegovy priamo zamestnávateľom cez Waltz Health za fixné ceny, mimo klasického modelu PBM založeného na spätných zľavách pre prostredníkov.
- Model cieli najmä na firmy, ktoré v súčasnosti lieky na obezitu nehradia, a má do konca prvého štvrťroka pokryť približne 100 tisíc poistených.
- Waltz a Eversana sa profilujú ako transparentná alternatíva k PBM, bez spätných zliav a skrytých poplatkov, s dôrazom na súťaž liekov podľa účinnosti a ceny.
Eli Lilly a Novo Nordisk od 1. januára zmenia spôsob, akým dostávajú svoje injekcie na obezitu Zepbound a Wegovy k pacientom. Po novom ich budú predávať priamo zamestnávateľom cez platformu Waltz Health za vopred dohodnuté fixné ceny, mimo tradičného kanála cez pharmacy benefit managery (PBM). Každá firma si sama určí výšku spoluúčasti, Waltz však tvrdí, že pôjde o cenovo najvýhodnejšiu cestu v rámci zamestnaneckého poistenia. Model zapadá do tlaku administratívy prezidenta Donalda Trumpa na nižšie ceny liekov a obmedzenie skrytých spätných zliav, ktoré farmaceutické firmy vyplácajú prostredníkom.
Fixné ceny, žiadne skryté zľavy a úloha Waltz Health
Lilly a Novo už dnes predávajú svoje prípravky aj priamo pacientom online so zľavou oproti oficiálnym cenníkom, pretože čelia konkurencii lacnejších verzií z compoundingových lekární aj vzájomnému súpereniu. Novo napríklad ponúka Wegovy za 199 USD mesačne pre úvodné dávky a 349 USD po dvoch mesiacoch, čo zodpovedá nižšej dávke Zepbound a je pod cenou vyšších dávok.
Waltz stavia ponuku tak, aby nepracovala so spätnými zľavami ani inými skrytými platbami pre prostredníkov. Za každé vydané balenie v sieti vybraných lekární inkasuje len pevný poplatok a nijako neuprednostňuje jeden liek pred druhým. Cieľom je, aby prípravky súťažili hlavne účinnosťou a cenou a aby výrobcovia mali čo najrovnejšie podmienky bez závislosti od objemu týchto skrytých zliav.
Zameranie na firmy bez úhrady a alternatíva k PBM
Zamestnávatelia, ktorí sponzorujú zdravotné plány pre približne 165 miliónov Američanov, sa dnes väčšinou spoliehajú na PBM. Tie sú však pod paľbou kritiky pre netransparentný spôsob tvorby cien a skutočnosť, že časť zliav a rôznych bonusov zostáva u prostredníkov namiesto toho, aby sa naplno premietla do nižších nákladov pre firmy a pacientov. Nový model mieri hlavne na firmy, ktoré lieky na obezitu v súčasnosti nekryjú. Podľa prieskumu KFF ich majú v benefitoch približne 43 % veľkých zamestnávateľov s viac ako 5 000 pracovníkmi.
Štyria zamestnávatelia už majú štart s Waltz dohodnutý na január a cieľom je, aby sa do konca Q1 ponuka vzťahovala asi na 100 tisíc ľudí. Dohody sa týkajú iba liekov na obezitu, nie podobných prípravkov pre diabetikov. Waltz zabezpečí screening pacientov, overenie nároku, preposlanie receptov do lekární aj podporu počas liečby. Platformu nedávno prevzala spoločnosť Eversana, ktorá pre farmaceutické firmy prevádzkuje okrem iného aj priame programy pre pacientov, a Waltz má fungovať ako transparentnejšia alternatíva k oligopolu PBM pri vybraných liekoch.
Graf: NVO.US (D1)
Graf: LLY.US (D1)
