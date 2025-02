Mercedes varuje pred poklesom marže na najnižšiu úroveň od roku 2020

Automobilka Mercedes-Benz Group AG varovala, že jej ziskovosť v oblasti výroby automobilov môže tento rok klesnúť až na 6 %, čo by bolo najmenej od roku 2020. Dôvodom je rastúca konkurencia a nerovnomerný dopyt na globálnom trhu.

Spoločnosť plánuje do roku 2027 znížiť výrobné náklady o 10 % a spolupracovať s dodávateľmi na obmedzení výdavkov na materiály. Tieto opatrenia sú súčasťou stratégie, ktorá mala pôvodne zabezpečiť minimálne 8 % maržu, avšak aktuálny výhľad túto ambíciu ohrozuje. Akcie Mercedesu reagovali poklesom až o 3,8 % a za posledný rok oslabili o 10 %.

Výzvy v segmente luxusných vozidiel

Pod vedením Oly Källeniusa sa Mercedes sústreďuje na luxusné modely a obmedzuje ponuku menej ziskových vozidiel. Táto stratégia však čelí problémom, najmä v Číne, kde slabne dopyt po luxusných modeloch ako Maybach, športových vozidlách AMG a terénnom G-Wagone.

Prevádzkový zisk Mercedesu vlani klesol o 30 %, pričom marža v automobilovom segmente dosiahla 8,1 % oproti 12,6 % v predchádzajúcom roku.

Mercedes očakáva, že marža v roku 2025 sa bude pohybovať v rozmedzí 6 % až 8 %. Konkurencia zo strany Porsche AG a BMW AG sa stupňuje, predovšetkým v Číne, kde rastie tlak na znižovanie cien a zvyšujú sa náklady na vývoj elektromobilov.

Plán na obnovu marže

Finančný riaditeľ Harald Wilhelm uviedol, že očakáva návrat marže na minimálne 10 % do roku 2027. Spoločnosť chce tento cieľ dosiahnuť znížením počtu zamestnancov a obmedzením výdavkov na výskum a vývoj.

Problémy s elektromobilmi a geopolitické riziká

Európski výrobcovia áut, vrátane Mercedesu, čelia oslabeniu dopytu po elektromobiloch, hoci do ich vývoja investovali značné prostriedky. To vedie k optimalizácii nákladov a zameraniu sa na vylepšené modely so spaľovacími motormi.

Ďalšou hrozbou je narastajúce obchodné napätie a plán Donalda Trumpa zaviesť 25 % clo na dovážané autá. Mercedes by týmto opatrením utrpel, keďže do USA importuje 63 % svojich vozidiel.

Zdroj: xStation5