Meta investuje do humanoidných robotov s umelou inteligenciou

Spoločnosť Meta Platforms Inc. sa po rozšírení do oblasti rozšírenej reality a umelej inteligencie chystá investovať do humanoidných robotov. Plánuje vyvinúť AI poháňaných robotov, ktorí budú schopní vykonávať domáce práce a ďalšie fyzické úlohy.

Nová stratégia v rámci Reality Labs

Meta vytvára nový tím v rámci svojho Reality Labs, ktorý sa bude zameriavať na vývoj hardvéru aj softvéru humanoidných robotov. Primárnym cieľom je vyvinúť senzory, umelú inteligenciu a softvér, ktoré budú slúžiť ďalším výrobcom robotov. Firma zatiaľ neplánuje vlastného robota, no túto možnosť do budúcna nevylučuje.

Spolupráca a technologický základ

Meta už začala rokovať so spoločnosťami ako Unitree Robotics a Figure AI Inc. Hlavným ťahúňom projektu je Marc Whitten, bývalý výkonný riaditeľ Cruise (divízie autonómnych vozidiel spoločnosti General Motors). Meta sa spolieha na svoju expertízu v oblasti umelej inteligencie, rozpoznávania rúk a práce so senzormi, ktoré využíva v rozšírenej realite.

Inšpirácia z trhu a konkurencia

Meta vidí potenciál v humanoidných robotoch predovšetkým na domáce využitie, na rozdiel od Tesly, ktorej Optimus sa zameriava na priemyselné použitie. Ďalší technologickí giganti, ako Apple a Google DeepMind, sa humanoidnými robotmi taktiež zaoberajú.

Výzvy a budúcnosť humanoidov

Meta očakáva, že prvé užitočné humanoidy budú dostupné až o niekoľko rokov. Najväčšou výzvou je adaptácia robotov na rôzne domáce prostredia, ktoré sú menej štandardizované než napríklad mestské cesty pre autonómne autá. Firma plánuje investovať miliardy dolárov do vývoja tejto technológie.

Meta chce vytvoriť platformu pre robotiku podobne ako Google so svojím Androidom v mobilnom priemysle. Ak uspeje, mohla by sa stať kľúčovým hráčom v budúcnosti inteligentných humanoidných robotov pre domácnosti.