Meta klesá o 8 % napriek silnému rastu tržieb 🔎

- Robustný nárast tržieb zatienený jednorazovým poplatkom vo výške 16 miliárd dolárov a rastúcimi výdavkami na umelú inteligenciu
- Bez zohľadnenia tohto efektu by podľa Meta čistý zisk dosiahol 18,6 miliardy dolárov s EPS vo výške 7,25 dolára
- Akcie Meta klesli v poobchodnom obchodovaní o približne 8 %.
- Robustný nárast tržieb zatienený jednorazovým poplatkom vo výške 16 miliárd dolárov a rastúcimi výdavkami na umelú inteligenciu
- Bez zohľadnenia tohto efektu by podľa Meta čistý zisk dosiahol 18,6 miliardy dolárov s EPS vo výške 7,25 dolára
- Akcie Meta klesli v poobchodnom obchodovaní o približne 8 %.
Spoločnosť Meta Platforms (META.US) zaznamenala impozantný rast tržieb v 3. kvartáli, ktorý bol poháňaný silným dopytom po reklame a vyššou aktivitou používateľov vďaka nástrojom poháňaným umelou inteligenciou na Facebooku, Instagrame a WhatsApp. Tržby vzrástli medziročne o 26 % na 51,2 mld. USD, čo výrazne prekonalo očakávania trhu. Výsledky však zatienila jednorazová nepeňažná daňová povinnosť vo výške 15,9 mld. USD súvisiaca s implementáciou amerického zákona „One Big Beautiful Bill”, ktorý zvýšil efektívnu daňovú sadzbu spoločnosti na 87 % a výrazne znížil jej vykázaný zisk.
Bez tohto vplyvu by čistý zisk spoločnosti Meta dosiahol 18,6 mld. USD s EPS vo výške 7,25 USD, čo predstavuje jasné medziročné zlepšenie. Spoločnosť poznamenala, že daňová zmena znižuje budúce daňové povinnosti v USA, hoci dočasne znížila výsledky za aktuálny štvrťrok.
Kľúčové finančné výsledky (3. štvrťrok 2025):
- Tržby: 51,24 mld. USD (+26 % medziročne) — nad konsenzom 49,36 mld. USD
- EPS: 1,05 USD oproti očakávaným 6,68 USD – ovplyvnené jednorazovým daňovým zaťažením vo výške 15,9 mld. USD
- Prevádzkový zisk: 20,54 mld. USD (+18 % medziročne)
- Prevádzková marža: 40 % (oproti 43 % rok predtým)
- Čistý zisk: 2,71 mld. USD (−83 % medziročne, v dôsledku daňového vplyvu)
- Zobrazenia reklám: +14 % medziročne; priemerná cena reklamy: +10 % medziročne
- Denný počet aktívnych používateľov (rodina aplikácií Meta): 3,54 mld. (+8 % medziročne)
- Kapitálové výdavky (CapEx): 19,37 mld. USD
- Voľný cash flow (FCF): 10,6 mld. USD
Ambície v oblasti umelej inteligencie zvyšujú výdavky
Kapitálové výdavky vzrástli na 19,4 mld. USD, čo odzrkadľuje zrýchlené investície do dátových centier a infraštruktúry umelej inteligencie. Generálny riaditeľ Mark Zuckerberg uviedol, že Meta Superintelligence Labs má „sľubnú budúcnosť“, a potvrdil dlhodobý cieľ spoločnosti vybudovať pokročilé systémy umelej inteligencie a inteligentné okuliare novej generácie.
Meta zvýšila svoj celoročný odhad kapitálových výdavkov na rok 2025 na 70–72 mld. USD (z 66–72 mld. USD), pričom ako dôvod uviedla rastúci dopyt po výpočtovom výkone. V roku 2026 sa očakáva, že výdavky budú „výrazne vyššie”, hlavne v dôsledku rozširovania dátovej infraštruktúry, nákupu čipov umelej inteligencie a zvýšenia počtu technických zamestnancov.
Výhľad a reakcia trhu
Pre 4. štvrťrok 2025 Meta prognózuje tržby v rozmedzí 56–59 mld. USD, čo je v súlade s konsenzom trhu vo výške 57,3 mld. USD.
Finančná riaditeľka Susan Li varovala, že prevádzkové a kapitálové výdavky v roku 2026 výrazne vzrastú, keďže Meta rozširuje svoju infraštruktúru umelej inteligencie a zvyšuje odmeňovanie technických zamestnancov.
Napriek solídnym základom podnikania kombinácia jednorazových daňových výdavkov a rastúcich výdavkov oslabila sentiment investorov. Akcie Meta klesli v poobchodnom obchodovaní o približne 8 %.
Denné zhrnutie: Nálada na Wall Street napriek zníženiu sadzieb Fedu a uzavretej dohode s Čínou 🗽Americký dolár posilňuje
AbbVie blízko mesačného minima po zverejnení výsledkov 📉
Coinbase zostáva lídrom medzi kryptoburzami v USA, ale konkurencia silnie
Optimizmus na Wall Street slabne pre klesajúcu pravdepodobnosť decembrového zníženia sadzieb Fedu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.